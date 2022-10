Íñigo Onieva anuncia medidas legales contra Alexia Rivas por "manifestaciones falsas" sobre su vida sentimental

Solo unas horas después de volver de su viaje por Turquía junto a su madre, Íñigo Onieva anunció medidas legales por las últimas informaciones sobre su vida sentimental que él considera falsas.

En concreto, el ex de Tamara Falcó emitió un comunicado a través de la revista ¡Hola! en el que, a raíz de las informaciones vertidas por Alexia Rivas el pasado sábado en Fiesta, niega que sean ciertas.

Su equipo legal, compuesto por dos letrados, lo ha desmentido a través de un burofax en el que anuncian medidas legales para salvaguardar los derechos de su cliente.

Un comunicado que, tal y como detalla la revista, dice lo siguiente: "Nos ponemos en contacto con Ud. en nombre de nuestro cliente, D. Iñigo Onieva, en relación con las manifestaciones falsas que Ud. realizó en el programa de televisión Fiesta, el día 15 de octubre, en las que Ud. divulga la existencia de una relación sentimental entre el Sr. Onieva y una persona anónima, manifestando, concretamente, que 'como os he dicho, yo he escuchado cosas que no se pueden sacar, pero es que esta chica hasta se vanagloriaba de tener una relación con Inigo y hablando con Iñigo le llegaba a decir que morbo que Tamara no sepa esto (...]", arranca el escrito.

"Es completa y terminante falso que el Sr. Onieva haya mantenido una relación sentimental con 'Mimi', con quien únicamente mantiene una relación de amistad. Es más, es inadmisible que Ud. continúe utilizando el nombre y la imagen del Sr. Onieva, y de su círculo más cercano y alejado del foco mediático, para verter todo tipo de informaciones difamatorias y carentes del más mínimo rigor periodístico, con la única finalidad espuria de obtener popularidad y un lucro económico indebido a costa del Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del Sr. Onieva", concluye.