Así canta en español Andrew Lambrou, el recién elegido representante de Chipre en Eurovisión 2023

Chipre ya tiene representante para Eurovisión 2023. El país ha elegido a Andrew Lambrou, cantante australiano pero de origen chipriota, para ser su representante en el festival que se celebrará en Liverpool en mayo.

La Corporación Chipriota de Radiodifusión ha seleccionado internamente al artista tras llegar a un acuerdo con sus discográficas, la griega Panik Records y la australiana City Pop Record.

Andrew Lambrou, de 24 años, no es ajeno al certamen, pues se presentó a Australia Decides 2022, preselección del país de Oceanía. Con su tema Electrify, recibió un total de 51 puntos en la final y quedó en séptima posición, mientras que fue Sheldon Riley con Not the Same quien ganó.

Precisamente, tras conocerse que será el representante de Chipre en 2023, se ha viralizado este tema, Electrify, pues aún se desconoce la canción con la que actuará en Eurovisión.

De hecho, en este tema incluye ciertos versos en castellano: "En el fondo siempre vi el día en que vendrías. Nunca supe que podríamos ser uno. Cuando tu cuerpo está con el mío viajamos en el tiempo".

Rápidamente, su actuación ha llamado la atención y Andrew Lambrou ya está causando sensación entre los tuiteros españoles. ¿Podría tratarse de un nuevo WRS, representante de Rumanía en 2022 con su Llámame?