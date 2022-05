Entrevista | WRS, representante de Rumanía en Eurovisión 2022: "Para mí Chanel es la ganadora, cómo baila, cómo canta..."

Se subió al escenario de Turín con una petición clara: que le llamaran. Y parece que alguna llamada ha recibido, pues su canción se convirtió en todo un éxito no solo en su país, también en España.

Andrei-Ionuț Ursu, más conocido como WRS, fue el representante de Rumanía en Eurovisión 2022. Consiguió un 18º puesto, pero su tema, Llámame, caló en el imaginario patrio desde antes incluso que fuera elegido en su preselección nacional.

"Hola mi bebébé. Llámame, llámame": su estribillo se ha hecho un hueco en nuestras cabezas como una frase que casi tenemos que reprimir después de saludar, por lo que no es de extrañar que ahora WRS estén en España con muchos proyectos. Por ello, 20minutos ha podido tener una distendida charla en la que ha hecho gala no solo de su humor, sino de su amplio conocimiento del castellano, con ayuda de algún término en inglés.

¿Cuánto tiempo lleva en el mundo de la música? Creo que 8 o 9 años. A los 21 empecé a cantar como profesional. Pero empecé con la danza hace 10 años, porque mis padres son bailarines. Empecé como bailarín en La voz Rumanía, y Romania's Got Talent, sobre el año 2015, y con otros grandes artistas como Inna. Bailaba con ella y así es como llegué hasta donde estoy ahora, porque mi mánager me vio en uno de los vídeos de Inna, empecé a cantar y le gustó.

¿Cómo aprendió español? De las telenovelas, me encantan las telenovelas. Rubí, Salomé, Rebelde, Betty la fea… Mi madre y mi abuela veían las telenovelas y para mí el español es como el primer idioma extranjero en casa.

¿Por qué decidió que su canción debía tener un estribillo en español? Porque mi cerebro funciona en español, no sé por qué. Yo soy muy latino: me encanta el sol, la playa y todo. Me encanta la música en español, porque cuando escribo música el ritmo es muy latino, y me gusta mantener la influencia española en todo para mostrar cómo soy, para fluir. Y ahora estoy practicando español, porque quiero hablar como un nativo. Dame un año…

O menos, habla muy bien español. ¡Oh, gracias! Puede que en seis meses, sí. Pienso mucho en español, pero no puedo hablar como lo hago en rumano. Quiero llegar a hablar español superrápido.

¿Qué cantantes españoles le gustan? Me encanta Pablo Alborán. Rosalía, por supuesto. C. Tangana es muy fuerte. Nathy Peluso también me gusta. Y Ptazeta, que es de Canarias, tiene un flow.

¿Qué significa su canción de Eurovisión? Llámame es como un himno a la libertad. El mensaje es muy profundo para mí, pero quiero que para la gente sea como un motivo para disfrutar la vida, bailar. Es mi regalo para la gente. Me canto a mí mismo, pero es un himno a la libertad.

¿Y su nombre artístico, WRS? Es por mi apellido, Ursu, y WRS es como una abreviatura, pero con W. Pensé que era guay.

¿Cómo fue la preselección en su país? Muy dura, pero gané, así que estoy agradecido. Me gusta cuando las cosas son difíciles, porque cuando lo consigues recibes como más recompensa. Es como el mejor sentimiento del mundo.

En España hubo polémica con la victoria de Chanel en la preselección. Sí, sé lo que pasó. El grupo de chicas del norte [Tanxugueiras]. Las vi cantando en la PreParty de Madrid. La canción era muy larga, no sé.

¿Y la canción de Chanel qué le pareció? Es que me encanta Chanel. Para mí es la ganadora, es un monstruo. No sé cómo explicarlo. Cómo ella baila, canta y todo... [Canta y baila SloMo] Aprendí la coreografía con mis bailarines.

¿Cómo llevó el viaje a Eurovisión? ¿Tuvo muchos nervios? Fue duro para mí, porque hubo semanas de PreParties, después dos semanas en Turín llenas de entrevistas, y luego los ensayos. Fue muy duro, pero me gusta lo que hago y sé que está relacionado. Ahora estoy en España cantando mi canción, interpretar mi música es lo más satisfactorio para mí.

¿Y cómo era el ambiente allí? Nos llevábamos bien, éramos todos amigos. Yo estaba con Chanel, Ronela Hajati [representante de Albania], Jéremie Makiese [Bélgica], Brooke [Irlanda], Stefan [Estonia], MARO [Portugal]... Me encanta la canción de MARO. Éramos todos amigos, nuestra música era muy diferente. Como artistas, es tóxico compararse.

¿Qué opina de la polémica de las irregularidades en los votos de seis países, entre los que se incluye Rumanía? Estoy al tanto. Pero yo fui muy feliz encima del escenario, y no quería que nada arruinase mi felicidad. Sé que había algo mal con los votos, no sé de quién es la culpa o quién hizo algo mal, pero sé que yo lo hice bien allí, y ese era mi trabajo. Mi trabajo terminó cuando terminamos la canción en el escenario [de la final], mis bailarines y yo lo hicimos muy bien. ¿Sabes cuando tienes el sentimiento de pureza? No quieres que nada lo manche.

¿Sabe si su país tomará medidas, como dijo la televisión rumana? No sé, no es mi trabajo. No me concierne. ¿Se dice concierne?

Sí. Esa palabra es muy compleja para no saber español. ¿Sí? ¡Ah, qué bien! ¡Cuando hable español voy a escribir libros! La experiencia de mi vida, mi biografía.

¿Qué opina de la victoria de Ucrania? Los chicos son muy majos, tienen mucho talento. Creo que lo necesitaban, no le doy muchas vueltas a quién gana. La canción me gustaba.

Su tema es todo un éxito en España, ¿sabe si también en otros países de Europa? En Rumanía está en el top. Pero es muy loco que gente de otros países escuche mi música, porque ese es el motivo por el que empecé a hacer música, para traspasar fronteras, tanto físicas como de idioma. Da igual si canto en español, inglés o rumano. Para mí, la música es diversión, y cuando veo a gente de España escuchando mi música me vuela la cabeza, me encanta. Es la belleza de la música. El idioma de la música es universal.

¿Actuará en España? El pasado domingo estuve en el Tanga! Party en Madrid. El 3 de junio estaré en Gran Canaria. Y estaré en el Orgullo de Madrid y Barcelona. Esas son mis primeras actuaciones. Pasaré todo el mes de junio aquí, porque voy a estar también en Ibiza para escribir música durante una semana. Es muy guay que, antes de empezar en la música, he visitado Barcelona unas 12 o 13 veces, porque me encanta España, sus islas... Y ahora estoy aquí para hacer lo que más me gusta, para hacer música. Es un sueño cumplido.

Ahora que ha terminado Eurovisión 2022, ¿qué le depara el futuro? Tengo una canción nueva, se llama La melodía, y se lanzará en un mes. Me encanta, no puedo esperar. Y tengo colaboraciones sorpresa que van a encantar. Colaboraciones, canciones, estudio… Mucho trabajo.