Toñi Moreno revela el secreto que "llevaba años guardando": "Afortunadamente, luego reculé"

Acostumbrada a abrir su corazón y contar confesiones más o menos íntimas al gran público, sobre todo en su programa, esta vez Toñi Moreno se ha atrevido a contar un gran secreto, ese que hasta ahora "nunca" había revelado.

Ha sido en un vídeo de la Fundación Pasqual Maragall, emotivo en sus redes sociales, donde la presentadora de Mediaset se ha abierto en canal para desvelar eso que nunca había contado.

"Llevaba años guardando este secreto, y he decidido contároslo para que dentro de poco podáis pujar por él y ayudar a la Fundación Pasqual Maragall a financiar la investigación que nos acercará al fin del Alzheimer. Pero hasta entonces, entra en LOQUENUNCASUPIMOS.ORG y dona", avanza la catalana en un texto que acompaña al vídeo.

"Lo que nunca he contado, porque me da cierto pudor, es que yo una vez me planteé de verdad la idea de ser monja", desvela la periodista en las imágenes.

"Y me lo planteé de verdad. Yo había estado en un colegio de monjas y tenía a la hermana Blanca idealizada. Yo quería ser ella. Incluso me planteé irme de misiones. Afortunadamente, luego reculé, porque yo creo que no hubiese sido mi vocación", concluye la comunicadora.