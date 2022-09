Toñi Moreno cuenta la confesión más íntima y emocionante sobre su hija, Lola: "Me dijo: 'mamá, yo no tengo papá...'"

Toñi Moreno contó un momento íntimo de su hija, Lola, ocurrido en una conversación reciente con su pequeña. Conmovida por la historia de una invitada de Déjate querer que había crecido sin la figura de su padre, la gaditana quiso dar su opinión al respecto: "Antes de levantar el muro te quiero preguntar si tú también quieres. Tienes que decidir también si quieres empezar a conocer a este señor", aseguró.

"Antes, te voy a contar algo muy íntimo, porque sé que tienes esa carencia", recalcó la gaditana, que reveló una íntima conversación con su pequeña.

"Mi niña tiene dos años y medio y el otro día, las dos en la cama, ella venía de la guardería y me dice: 'mamá, yo no tengo papá'. Y le dije que no, que ella no tiene papá", empezó diciendo la presentadora.

"Me dijo: 'pero tengo mamá, tengo nana, tengo padrinos...'. Le dije que sí, que esa es su familia y se me abrazó y me dijo: 'ay, mi mamá'", relató, ante la emoción de todos los presentes en plató.

"No sientas que te falta nada en tu vida, porque no te falta nada en tu vida", le dijo después Toñi a la invitada.