A pesar de que hace unas semanas Olga Moreno aseguró no estar buscando el amor, desde Ya es verano dan por hecho que la empresaria sí tendría una nueva pareja.

Después de romper su relación con Antonio David Flores tras más de dos décadas juntos y una hija en común, la andaluza estaría saliendo con una persona de su entorno más cercano.

Así lo aseguró en el programa de Telecinco el paparazzi Sergio Garrido, que, sin embargo, no se atrevió a dar el nombre del afortunado.

"Ella está superfeliz. Me dijo que estaba ilusionada", confirmó el fotógrafo. "Era la una y media de la madrugada, me enseñó una foto y me dijo: 'mira, una ilusión"'.

Olga Moreno y Agustín Etienne. INSTAGRAM OLGA MORENO

"Es un hombre guapo que pisa mucho Telecinco y que todos en el plató conocen", detalló Garrido, acerca de las pistas sobre este nuevo hombre en la vida sentimental de la andaluza.

Minutos después, el periodista Aurelio Manzano sí dio el nombre de esta persona: se trata de Agustín Etienne, y es el representante de Olga, algo que confirmó después el paparazzi.