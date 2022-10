Antonio David carga contra Irene Montero por llamarle "abiertamente maltratador"

Un año y medio después de que se emitiese la docuserie de Rocío Carrasco titulada Rocío, contar la verdad para seguir viva, su testimonio sigue dando que hablar. Esta semana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se refirió a este caso en una entrevista en el pódcast Menudo Cuadro, unas palabras que han tenido su respuesta por parte de Antonio David Flores, que ha criticado duramente a la ministra por llamarle "maltratador".

"Vivo en un país donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, dice abiertamente que soy un maltratador. La justicia ni siquiera me llevó a juicio por ello. No hubo dudas al respecto. Y yo me pregunto, ¿nadie va a parar esto?", ha denunciado en un tuit.

Vivo en un país dónde la Ministra de Igualdad, Irene Montero, dice abiertamente que soy un maltratador. La justicia ni siquiera me llevó a juicio por ello. No hubo dudas al respecto. Y yo me pregunto, ¿Nadie va a parar esto? @desdelamoncloa #YoMeRebelo14O #mareaazul — ANTONIO DAVID FLORES (@adavidflores) October 14, 2022

En concreto, Montero explicó en dicha entrevista cómo reaccionaron ante las declaraciones de Rocío Carrasco en ese documental. "Les pedí a todo mi equipo y al ministerio que lo viesen para que pudiésemos pensar juntas, ya que era una emisión en prime time y no es muy habitual ver un caso de violencia de género ahí. Y no dudamos ni un minuto que era un caso de violencia de género, que era una víctima de género y que había que salir públicamente a decirlo, porque para eso tiene que servir también el ministerio: para que las mujeres sepan que si cuentan su experiencia, porque eso forma parte de su proceso de reparación, pueden ayudar a otras muchas mujeres. Y más siendo una mujer tan conocida en la sociedad", ha indicado Montero al respecto.

En opinión de la ministra de Igualdad, "lo más valioso de este testimonio es que sabemos que la violencia contra las mujeres es intolerable, pero no se concreta. Hay muchas veces que no sabemos identificar situaciones concretas que son violencia y ella narra muchas situaciones donde ella es víctima. Muchas mujeres escuchando a Rocío pudieron ver que también eran una víctima".

Este sábado, Antonio David ha aclarado en un vídeo publicado en su canal de Youtube que no piensa tomar acciones legales por ahora. "Preguntan y hablan en redes sociales si voy a tomar acciones judiciales: no tengo prisa ninguna. Llevo un año y medio esperando. Cuando alguien lo tiene todo perdido, su trabajo, su imagen, su reputación, lo único que tiene es tiempo, y yo he aprendido a esperar. Cuando llegue el momento veré que es lo que hago, pero me parece muy injusto lo que se está haciendo conmigo", ha lamentado.

Reacciono a las declaraciones que hizo la Ministra de Igualdad Irene Montero #YoMeRebelo150 https://t.co/XXM0Gjbi6f — ANTONIO DAVID FLORES (@adavidflores) October 15, 2022

El ex guardia civil se ha defendido en su canal al insistir que no hay ninguna sentencia contra él. "Cuando una mujer es víctima de violencia de género, obviamente, tiene que haber un maltratador. Me gustaría volver a repetir de nuevo, que yo no soy ningún maltratador, entre otras cosas, porque Rocío Carrasco me denunció ante la Justicia en tres instancias diferentes, y el Tribunal Supremo dijo que no había pruebas para condenarme", ha indicado.

Por este motivo, ha añadido, "no se puede dar voz a alguien contando un relato de maltrato cuando ni siquiera tiene sentencia", ha zanjado.