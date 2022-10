Amalia explica su identidad sexual en 'First dates': "Me gusta decir que soy transmaricabibollo"

"Me defino como no binaria, no me identifico ni con el género masculino ni con el femenino. Mis pronombres son ella, elle, él... cualquier cosa mientras no me llames señorita o señora", afirmó Amalia en su presentación en First dates este jueves.

También le explicó a Carlos Sobera antes de conocer a su cita que "siempre digo que soy transmaricabibollo, todo, porque el conjunto de todo lo anula".

Su pareja de la noche fue Anta: "Me considero una chica trans no binaria, que sexualmente prefiere a las chicas y a personas no binarias. Me encanta jugar al fútbol y me considero una chica que no está dentro de los estándares de la feminidad", comentó la mallorquina.

Nada más conocerse en la barra del local de Cuatro, Amalia le preguntó a Anta cuáles eran sus pronombres: "Ella y elle", le contestó la lingüista, mientras que la riojana le dijo que era todos.

Amalia y Anta, en ‘First dates’. MEDIASET

"Es muy cuqui", reconoció Anta sobre su cita, a la que sacaba varios años de diferencia (31 a 22), pero fue algo no resultó un impedimento para conocerse mejor: "Siempre voy con gente más joven que yo", admitió.

Ambas comentaron que querían relación no monógama y la riojana le contó a Anta que solo había tenido una relación de pareja, mientras que la lingüista destacó que basaba sus relaciones en la comunicación.

"Con mi ex me pasó que se me olvidó que habíamos acordado que nuestra relación era abierta, pero que no podíamos tener relaciones sexuales con los amigos de 'ambes'. Lo incumplí", recordó la mallorquina.

Al final, las dos coincidieron en que la velada se les había hecho demasiado corta porque habían estado muy comodes juntas, por lo que decidieron tener una segunda cita.