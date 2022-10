Mónica, en 'First dates': "Los hombres me gustan musculados y tatuados"

Mónica acudió este miércoles a First dates con las ideas muy claras sobre lo que pedía a un hombre: Fidelidad. "He tenido dos parejas en la vida y los dos me han fallado por la fidelidad. Llevo soltera desde que empezó la pandemia", le contó a Carlos Sobera.

El presentador quiso saber cómo le gustaban los chicos a la comensal, físicamente hablando: "Me gusta mucho el deporte y querría un hombre musculado y tatuado".

Mónica, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Sebas, que aseguró que "soy de los que se enamoran a tope, no un 100% sino un 200%", algo en lo que coincidió con su pareja de la noche en el espacio de Cuatro.

Al conocerse en la barra, ambos reconocieron que el equipo del programa, en un principio, había acertado en su elección de emparejarles para cenar.

La castellonense le contó a Sebas que su anterior pareja le había engañado, por eso buscaba a un hombre que fuera fiel: "La primera semana de la pandemia lo descubrí todo", recordó.

Sebas y Mónica, en ‘First dates’. MEDIASET

"Me encontré con el pastel y me separé, con la fecha de boda y el vestido de novia comprado. Soy muy exigente y creo que es porque me han hecho tanto daño que al final cuesta confiar y creer", añadió.

Uno de los temas que más coincidieron fue en su amor por el deporte. Mientras que a ella le gustaban los acuáticos, el valenciano se decantaba por el trail running y el ciclismo: "Tanto carretera como de montaña".

Al final, Mónica sí que quiso tener una segunda cita con Sebas "para saber cómo es sin tantos nervios". Él, por su parte, también quiso volver a quedar: "Así estaremos más tranquilos y nos soltaremos".