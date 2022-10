Manuel Turizo, en 'El Hormiguero': "Con el primer sueldo me compré un coche deportivo, pero me estrellé a los ocho meses"

Manuel Turizo, autor de La bachata, uno de los grandes éxitos de este verano, fue el último invitado de la semana en El Hormiguero. El tema lleva más de cuatro meses en el top cinco de los vídeoclips más vistos de YouTube.

El colombiano, que ha situado su canción entre las tres canciones más escuchadas en España en Spotify, charló con Pablo Motos este jueves del lanzamiento de su próximo disco, titulado 2000.

El presentador quiso saber que había hecho con lo primero que ganó en la música: "Con mi primer sueldo ganado con la música le compré una casa a mi madre", comentó.

Y añadió: "También me compré un coche deportivo, la típica locura de juventud, pero me estrellé a los ocho meses. Es que me salí en una curva de las carreteras de Medellín, hay muchas", recordó.