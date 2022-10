El borreguito Titán y su ocupación 'floral' poco antes de comenzar el desfile

El desfile del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad de 2022 será recordado por el retraso del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ante lo cual los Reyes se han visto obligados a esperarle. No obstante, no ha sido lo único destacable del acto: la mascota de La Legión protagonizó un divertido momento que no ha pasado desapercibido para los españoles.

El borrego de este año, de tan solo 6 meses y llamado 'Titán', se ha convertido en uno de los protagonistas del desfile, sobre todo en redes sociales. Y es que no se ha hecho viral por su participación en el acontecimiento, puesto que es habitual la presencia de un carnero, sino por su actitud durante el mismo.

Aprovechando el tiempo, en lo que llega Pedro Sánchez... pic.twitter.com/kDYR3USUSt — Antonio Budiño (@budino_antonio) October 12, 2022

En esta ocasión, además de haber sido muy comentado debido a su aspecto (con su pelo lanoso, un manto bordado con el emblema y un tradicional gorrito legionario en su cabeza), lo que ha llamado la atención es que, en un momento determinado, se ha 'saltado el protocolo' y se ha puesto a merendar plantas mientras los legionarios realizaban el desfile.

La mascota de la Legión lleva años acompañando a este cuerpo militar del Ejército de Tierra, aunque suele ser una cabra, siendo uno de los símbolos más reconocibles del desfile.