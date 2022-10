Quién es Lady Penny Knatchbull, la supuesta amante del Duque de Edimburgo que aparecerá en 'The Crown'

Cuando a primeros de noviembre se estrena la quinta temporada de la serie The Crown en Netflix, quizá algunos espectadores se pregunten quién es ese personaje encarnado por Natascha McElhone (El show de Truman, Californication) que tanto habla con el príncipe Felipe, por qué es tan cercana a él, por qué le cuenta él las confidencias y, quién sabe hasta dónde se atreverán los creadores de la ficción. Porque la polémica está servida, sin lugar a dudas. Hablamos de Lady Penélope Knatchbull, la siempre cacareada supuesta amante del marido de la reina Isabel II, quien saldría a escena apenas un par de meses después del fallecimiento en la vida real de la monarca.

Según han explicado fuentes cercanas a la familia real británica al diario Mail Online, en Buckingham Palace están que trinan porque vayan a sacar ciertas escenas que mostraran la complicidad entre Penny, como la conocía su entorno (así como también la llamaban lady Romsey o lady Babourne), y el duque de Edimburgo cogiéndose las manos, mientras el esposo de la soberana le cuenta a su amiga íntima, con la que se llevaba 30 años de diferencia, los pormenores de su matrimonio y le enseña, a su vez, a conducir carruajes.

Knatchbull, condesa Mountatten de Birmania, nació en Londres como Penelope Meredith Mary Eastwood el 16 de abril de 1953. Primogénita (luego tendría un hermano pequeño, Peter) de Marian Hood y Reginald Eastwood, fundador de la empresa cárnica Angus Steakhouse, se crio en Suiza, para en 1976 graduarse en la carrera de Economía en la London University.

En 1974 se cree que fue cuando conoció al marido de la reina, pero dos años después se casaba con Norton Knatchbull, nieto de Lord Louis Mountbatten, quien además era tío del propio príncipe Felipe. La ceremonia tenía lugar tan solo ocho semanas después de que Lord Mountbatten hubiese sido asesinado por el IRA, razón por la que se pospuso, y en ella el ahora rey Carlos III actuó como padrino de bodas, dado que era uno de los mejores amigos de Norton en la escuela Gordonstoun en Escocia -se dice que utilizaba la casa del matrimonio en el barrio de Chelsea para sus encuentros con la ahora reina Camila-.

Aunque los Knatchbull eran del círculo cercano de la realeza, fue una tragedia la que unió los caminos de Penélope y Felipe: en 1991 fallecía a los 5 años de edad Leonora, la hija de cinco años de Norton y Penny, y por quien su madre crearía una organización benéfica a la que ha dedicado su vida. "Su vida servicial y de caridad es algo que la unió al duque. Había una gran admiración mutua entre ellos", reveló una fuente al Daily Mail.

"Él fue un gran apoyo para ella durante aquel momento de dolor inimaginable. A pesar de su diferencia de edad, tenían muchas cosas en común. Penny siempre ha sido una mujer totalmente discreta, leal y que da una opinión honesta sobre las cosas, ya sean buenas o malas, como se supone que deben hacer las mejores amigas", aseguró otro informante. No por nada se le llegó a apodar And Also, que en inglés significa "Y también", dado que cada vez que se confeccionaba la lista de invitados para un evento del príncipe en algún evento se acababa con un "And also... Penny".

El matrimonio se había instalado en Broadlands, la increíble mansión de Lord Mountbatten, donde crecieron junto a sus otros dos hijos Alexandra y Nicholas, ya que todos ellos eran muy amantes de la vida campestre. Sin embargo, la vida marital se vio truncada en 2010, cuando el conde decidió irse a vivir con una amante que tenía en las Bahamas. También en este caso fue el duque de Edimburgo su gran apoyo.

Aún así, y a pesar de que ella se hizo cargo gracias a sus estudios de la administración de la mansión del siglo XVIII, Norton regresó solo dos años después, permitiéndole Penny su vuelta dado que le habían diagnosticado de Alzhéimer, razón por la que ya no lleva ningún tipo de vida pública.

Hay varias anécdotas, más o menos recientes, que dejan nuevamente constancia de su relación con el príncipe Felipe fue tan grande que ni ocultaban el enorme aprecio que había entre ellos.

El primero, que fue Penélope quien convenció a su amigo de que tenía que dejar de conducir, aunque fuera una de sus grandes pasiones, tras el aparatoso accidente que sufrió en 2019, haciéndole entregar su carné de conducir de forma voluntaria.

La segunda, a la muerte de él: Isabel II, a pesar de necesitar recortar al máximo la lista de invitados al funeral debido a la pandemia, no dudó en incluir su nombre entre las pocas personas que le pudieron dar in situ un último adiós al padre del actual rey. Era de las más afectadas.

Según el Daily Mail, Penny "era una visitante habitual de Wood Farm, la cabaña en el borde de Sandringham Estate, en Norfolk, en la que el príncipe Felipe pasó gran parte de su tiempo después de retirarse de la vida pública en agosto de 2017" y tampoco la reina dejaba escapar que quizá hubiese algo entre ellos y cuando fue preguntado por las amistades íntimas de su marido respondió en una ocasión: "A su edad, flirtear es muy bueno para él. Le mantiene alegre".