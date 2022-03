El apodo del duque de Edimburgo que solo usaba su círculo más íntimo

El próximo 9 de abril se cumple el primer aniversario de la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra. A pesar del tiempo transcurrido, nuevos detalles de la vida privada del duque se siguen conociendo.

Adrian Tinniswood es historiador y el autor de Behind the Throne: A Domestic History of the British Royal House, el príncipe Felipe usaba un nombre cariñoso o apelativo que solo unos pocos elegidos en el hogar conocían, así como aquellos que cultivaron su amistad durante muchos años.

Según Tinniswood, al príncipe a menudo lo llamaban 'P.P.' cuando estaba rodeado de su círculo más privado. En realidad, se trata de las iniciales de Prince Philip (príncipe Felipe).

Este autor afirma que para el personal del Palacio, el duque de Edimburgo siempre fue el miembro favorito de la familia. Algo parecido dijo en su día Matt Smith, que encarnó al duque en la aclamada serie The Crown.

"Si hablas con alguien del personal, todos te dirán que aman a Felipe. Creo que es un poco más un hombre del pueblo. El protocolo real no lo ha perseguido de la misma manera en toda su vida y hay una especie de rebelión en él, una picardía, un descaro", dijo el actor, cuando el príncipe aún vivía.

"Creo que es bastante afable y abierto en todos los sentidos con el personal. Todos le quieren", dijo el actor inglés.