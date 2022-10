El juguete sexual con control remoto de Satisfyer está rebajado un 61% y puede ser tuyo por solo 19 euros

La firma Satisfyer ha revolucionado el mundo de los juguetes eróticos, aunque ya existían hace muchos años y hay una gran variedad de marcas y modelos, la alemana ha revolucionado este nicho de mercado por sus novedades (¡y por sus precios!). Desde el famoso succionador que sirvió como grito de liberación de las personas con clítoris y como normalización de la masturbación femenina hasta las novedades que no dejan indiferente ni a hombres, ni a mujeres, ni mucho menos a parejas. Precisamente, uno de los últimos lanzamientos de Satisfyer es el vibrador con control remoto para parejas.

Sí, has leído bien: vibrador, con control remoto e indicado para estimular el placer sexual de las parejas. Las ondas de vibración que emite el Satisfyer Partner plus con control remoto ayudan a aumentar las sensaciones erógenas. Además de la multitud de vibraciones diferentes, posee un modo susurro que no genera ruido (para que lo uses donde quieras). El diseño es simple: una parte se introduce en la vagina y la otra queda sobre el clítoris para que la pareja sienta también la vibración y pueda llevar el control con un mando a distancia.

Con mando a distancia y resistente al agua. Mielectro

¡También en la ducha!

Si a tu pareja y a ti os gusta disfrutar en la ducha, este juguete sexual es cien por cien impermeable, por lo que no habrá ningún problema por mojarlo. De hecho, podrás introducir también el mando en la bañera. Y, cuando se quede sin batería puedes recargarlo de manera fácil con ayuda de un USB.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Mielectro y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.