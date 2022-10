Pablo Motos habla de sus complejos: "Sufrí bullying en el colegio por ser pecoso"

El Hormiguero recibió este martes la visita de Carmen Machi y Laura Galán, que presentaron su nueva película, Cerdita, que habla sobre una joven que sufre el acoso y las burlas de unas chicas de su pueblo.

Pablo Motos aprovechó la ocasión para preguntarle a sus invitadas si habían pasado por lo que pasa la protagonista de la película: "Yo no lo he sufrido y me gusta decirlo porque he sido gorda siempre", señaló Galán".

Laura Galán y Carmen Machi, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"No podemos dar por hecho que por tener este cuerpo, al que estoy muy agradecida, el bullyning sea la norma, no lo he sufrido porque no es la norma y no se puede consentir", sentenció la actriz.

El presentador, tras escuchar lo que había dicho su invitada, reconoció que él si lo había sufrido en su niñez: "Yo sí que sufrí bullyning por ser pecoso", comentó.

"Era un niño que tenía muchas y me acosaban cada recreo, lo pasé muy mal. Recuerdo que decían que si te ponías Coca Cola se quitaban las pecas y yo lo hacía, pero no desapareció ninguna", recordó el valenciano.

Tras la entrevista, Motos dio paso a la tertulia de actualidad con María Dabán, Juan del Val, Rubén Amón y Miguel Lago.

Dos de ellos también comentaron los complejos que habían sufrido: "El mío fue que era muy delgado, calzaba un 47 y tenía una narizota. Es que en la adolescencia creces de una manera desigual", afirmó Del Val.

Amón añadió que "a los 21 o 22 años pesaba 140 kilos, tenía el pelo rizado y largo. Es verdad que cuando eres así desarrollas mecanismo de relación con la sociedad, y el primero es la simpatía para mostrarte de una forma agradable a los demás".