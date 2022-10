Carmen Machi, en 'El Hormiguero': "Mi quiropráctica me mete en el dedo en el culo para sacarme el coxis"

Este martes Carmen Machi y Laura Galán fueron las invitadas de El Hormiguero, al que acudieron para presentar su nueva película, Cerdita, que se estrena el próximo 14 de octubre.

En este thriller de Carlota Pereda, basado en su corto ganador del Goya en 2019, una joven sufre el acoso y las burlas de unas chicas de su pueblo hasta que un desconocido las secuestra. La protagonista deberá decidir entre salvar a las chicas o no decir nada para proteger a ese hombre.

Vemos el trailer de la nueva película de Carmen Machi y Laura Galán, “Cerdita” #MachiGalánEHhttps://t.co/QcUmyHi6R1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 11, 2022

Pablo Motos le preguntó a Machi lo más extraño que le habían pedido en un rodaje: "He tenido que llevar un tractor en dos películas de Nacho García Velilla. Los llevo de puta madre".

"En una de ellas me lesioné el coxis, es que se me mete para dentro y mi quiropráctica me mete en el dedo en el culo para sacármelo. Lo recomiendo", señaló la invitada.