La guerra entre ERC y Junts se traslada a la aprobación parlamentaria del presupuesto

Esta mañana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha comparecido en rueda de prensa para presentar su nuevo ejecutivo tras la salida de Junts el pasado viernes, y una de las cuestiones fundamentales que ha tratado ha sido el apoyo parlamentario a los presupuestos. Aragonés ha insistido en buscar el voto afirmativo de su antiguo socio, Junts Per Catalunya, apelando a la “responsabilidad” y al hecho de que estaban elaborados por un conseller de su partido, el de Economía, Jaume Giró.

La réplica de Junts Per Catalunya a estas llamadas a la responsabilidad de Pere Aragonés no se ha hecho esperar, y ha sido rápida y, sobre todo, contundente. En una rueda de prensa en el Parlament, el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, ha afirmado que aunque un conseller de Junts, Jaume Giró, empezó a elaborar el presupuesto, "al final, estas cuentas corresponden a un gobierno de coalición que ahora no existe" y que “no son las que Junts haría si gobernara en solitario”.

Tras estas declaraciones, la pretensión de Aragonès de que los presupuestos catalanes de 2023 fueran apoyados por las tres fuerzas que hicieron posible la investidura del presidente, Junts, comuns y CUP, parece que no vaya a tener demasiado recorrido, por lo menos por los primeros. Y por parte de estos últimos, hay que tener en cuenta que la CUP ha reclamado una cuestión de confianza a Pere Aragonès.

Y a ese tren se ha subido Batet este mediodía en su réplica y ha afirmado que "antes de hablar de presupuestos, hay que hablar de la cuestión de confianza", para rematar insistiendo en que si ésta "no es posible", entonces "le corresponde convocar elecciones".

Batalla parlamentaria

De poco le ha servido a Aragonès esta mañana apelar al servicio a la ciudadanía argumentando que "abandonar el Govern no quiere decir que se abandone la responsabilidad con la ciudadanía" o que si el presupuesto "era bueno para la ciudadanía el viernes pasado, también lo es ahora". Batet ha tirado de aritmética y ha incidido en la debilidad del gobierno afirmando que "la realidad es dura y solo tiene el apoyo de 33 diputados", para añadir que "de los diputados que le votaron en la investidura, hay más en la oposición que apoyando al Gobierno".

Acto seguido, Batet ha dejado entrever que la situación en el Parlament para ERC y para el Govern no va a ser fácil, ya que ha garantizado que JxCat será "más activo que nunca frente a un gobierno más débil que nunca". Ha defendido que harán una oposición "constructiva y proactiva" y que actuarán "con exigencia y con responsabilidad" y "en defensa de la solvencia y la independencia".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya tenía en cuenta un escenario así y esta mañana ya ha asegurado que "se abre una nueva etapa parlamentaria", y ha vuelto a insistir en que "habrá que ver el grado de responsabilidad de los grupos parlamentarios". Sin embargo, consciente de la situación, ha manifestado su voluntad de "trabajar" para poder conseguir acuerdos "paso a paso, propuesta a propuesta".

Y aunque ha asegurado que "la prórroga presupuestaria no es nuestra primera opción", por si al final no se pueden aprobar los presupuestos, ha explicado que "existen mecanismos" para poder incorporar a las cuentas prorrogadas los recursos extraordinarios que habían consignado en el presupuesto elaborado por Jaume Giró, como los 300 millones del incremento del techo de déficit o las liquidaciones positivas de impuestos.

Albert Batet durante la rueda de prensa en el Parlament. Mariona Puig /ACN

En estas circunstancias, Aragonès ha reconocido que tras el cambio del Govern "es muy difícil" que las cuentas se puedan aprobar antes del 1 de enero, como pretendía en un inicio, ya que los nuevos equipos de las consellerías han de "profundizar en las cuentas y eso lleva un tiempo", con lo que "habrá un ligero retraso", ha reconocido Aragonès.

Nuevo ejecutivo

El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, también ha opinado sobre el nuevo Govern que se ha presentado esta mañana, y ha dudado sobre todo del compromiso del nuevo ejecutivo por la independencia. Batet ha afirmado que las incorporaciones al Govern de consellers como Joaquim Nadal o Gemma Ubasart, "demuestra que su apuesta no es la independencia ni el mandato del 1-O".

Sin embargo, acerca del nuevo ejecutivo, el presidente Aragonès ha asegurado que "seguirá aplicando el plan de gobierno" que se estaba ejecutando, aunque matizó que "siempre hay algún aspecto que fue fruto del acuerdo anterior y puede variar su prioridad". El hecho de no ser un gobierno de coalición permite que se "trabaje compactadamente", y que aunque tenga unas "dinámicas diferentes", todos los consellers han de estar de acuerdo en las decisiones, sobre todo en "aspectos que afectan a diferentes departamentos".

El presidente de la Generalitat, Pere Argonès ha confesado que se encuentra "muy cómodo" en este gobierno, pero ha querido aclarar que "ya estaba muy cómodo en el anterior". Sobre el compromiso con la independencia de todos los integrantes del ejecutivo, Aragonès ha afirmado que "la propuesta de un referéndum para decidir el futuro del país, si se quiere se puede llamar de autodeterminación, es aceptada por todo el gobierno". También ha asegurado que todos están de acuerdo en que "hay que acabar con la represión y trabajar por la amnistía".

Acusaciones y reproches

Sobre las acusaciones de Junts sobre su legitimidad o falta de compromiso, Aragonès no ha querido "entrar en una guerra de reproches". Ha afirmado que todas las instituciones de Cataluña tienen "toda la legitimidad". Albert Batet, por su parte, ha evitado referirse a la situación actual del presidente y del Govern en términos de legitimidad como ha expresado la presidenta de Junts, Laura Borràs, y tan solo se ha referido a la debilidad parlamentaria.

Respecto al compromiso del president Aragonès por la independencia, el jefe del ejecutivo ha asegurado que "continúa incluso con más fuerza, intentando conseguir un referéndum reconocido internacionalmente", insistiendo, incluso, en que "no quedará por mi intentar lograr la unidad estratégica del independentismo". En ese aspecto, ha recordado la propuesta realizada en el Debate de Política General asegurando que "el acuerdo de claridad sigue más vigente que nunca", invitando a que "si alguien cree que no es la propuesta adecuada, que ponga otra encima de la mesa".

Presidencia del Parlament

Finalmente, un aspecto que no ayudará demasiado a limar asperezas es que Aragonès no ha querido asegurar que la presidencia del Parlament siga en manos de Junts Per Catalunya en caso de que se produzca una inhabilitación de Laura Borràs. Aragonès ha afirmado que el acuerdo para que Borràs fuese presidenta, fue "anterior al pacto de gobierno", y que además, "fue un gesto para lograr un consenso" de cara a facilitar el acuerdo.

Aragonès ha acabado matizando que "esta situación de interinidad de la Mesa del Parlament, me gustaría que se solucionase", pero al mismo tiempo ha asegurado que "creo que tiene toda la legitimidad".