Cuánto se cobrará por las pensiones no contributivas a partir de 2023

Las pensiones no contributivas son aquellas prestaciones que se otorgan a a las personas que se encuentran en "situación de necesidad protegible", lo que quiere decir que no tienen recursos suficientes para subsistir, aunque no hayan cotizado el tiempo suficiente o nunca.

Así, dentro de las pensiones no contributivas se encuentran las ayudas por invalidez y las de jubilación, como recoge la Seguridad Social, que experimentarán un crecimiento considerable a partir del año 2023.

Las pensiones no contributivas suben en 2023

En 2023, tanto las pensiones contributivas como las no contributivas se actualizarán en función del valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, ese incremento se situará en torno al 8,5%, un porcentaje de aumento que se aplicaría también a las pensiones no contributivas, como recoge Europa Press.

En ese sentido, la pensión media de jubilación en España se situó en septiembre de este año en 1.256 euros mensuales, por lo que con un incremento del 8,5% la cuantía promedio ascendería a 1.363,74 euros.

La cuantía de las pensiones no contributivas quedó fijada para 2022 en 5.899,6 euros anuales (421,4 euros mensuales en 14 pagas), por lo que, tras aplicar el 8,5% de incremento, en 2023 el importe se elevaría hasta los 6.401 euros, es decir, 457,21 euros al mes.

No obstante, hay que tener en cuenta que desde el pasado julio se aplica una subida transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2022, sobre el importe fijado para las pensiones no contributivas para 2022 del 15%, una medida adoptada en el marco de las iniciativas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Esto se traduce en que desde el pasado julio y hasta finales de año el importe mensual de las pensiones no contributivas ha pasado de 421,4 euros mensuales a 484,5 euros mensuales.