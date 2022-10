La conversación entre Ana Rosa Quintana y Ortega Cano el pasado lunes ha supuesto un gran revuelo. Además de las polémicas declaraciones del torero al asegurar que su "semen es de fuerza", el diestro aseguró que tomaría medidas legales contra Rocío Carrasco.

Mientras el torero leía su discurso, que llevó preparado en varios folios, Ana Rosa le escuchaba con atención. Sin embargo, se vio obligada a interrumpirle tras terminar la parte en la que se refería a la hija de Rocío Jurado.

Este martes, la presentadora ha explicado el motivo de esta interrupción: "Él traía su escrito y la gente puede decir lo que quiera, pero sinceramente, yo no quería ahondar más en el tema. Era un día muy especial para este programa y para mí y me apetecían, fundamentalmente, cosas positivas y no conflictos. Por eso no quise ir más allá. No sé si él quería, pero no le dejé".

Por su parte, Joaquín Prat ha destacado que Carrasco aseguró que si no era Ortega quien la denunciaba sería ella quien tomase la iniciativa. Ante esto, el periodista ha agregado que "para que Rocío Carrasco haga unas manifestaciones tan duras, contundentes y que dejan a Ortega Cano con la imagen muy tocada, tiene que tener las espaldas muy cubiertas. Si yo me pusiera en el lugar de Carrasco y hago estas declaraciones es porque tengo las pruebas para demostrar lo que estoy diciendo".