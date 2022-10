La esperada vuelta de Ana Rosa Quintana a su programa en Telecinco era uno de los acontecimientos más deseados tanto por sus compañeros de profesión como por la audiencia. Por ello, su regreso a la televisión ha sido por todo lo alto: primero, con una entrevista en directo a Alberto Núñez Feijóo y, después, sentándose junto a Ortega Cano en el Club Social.

Tras emitir un discurso en el que advertía a Rocío Carrasco de que sus declaraciones contra él tendrían consecuencias legales, el diestro ha respondido a las preguntas que Ana Rosa le ha hecho acerca de la situación actual de su matrimonio, un tema sobre el que el torero había evitado pronunciarse hasta este lunes.

En primer lugar, Ortega ha destacado: "En un principio, Ana María Aldón era muy fan de Rocío Jurado y, después, estaba en contra de que se hablase de ella. O se está en un lado o en el otro". "¿Tú crees que yo soy capaz de algo que pueda hacer daño a un niño o a una mujer? Antes prefiero hacérmelo yo. Si en algún momento he mentado a Rocío Jurado ha sido porque también soy persona. He vivido con Rocío Jurado y he estado muy enamorado. A Ana María la quiero muchísimo, pero cada una tiene su parcela", ha afirmado el torero que, además, ha señalado que nunca pensó en una separación de Jurado. "Cuando dos personas se quieren y se aman de verdad, rompen con todo lo negativo. Yo no he tenido nada negativo con Rocío", ha agregado.

Gracias Ortega Cano por darnos el momento televisivo más surrealista (y bochornoso) del año #BienvenidAR pic.twitter.com/xPcvXtur7N — M 📺 (@casasola_89) October 10, 2022

Respecto a la situación actual de su matrimonio con Aldón, Ortega ha asegurado que ni él mismo sabe en qué punto se encuentran: "Si yo fuera una persona que me gustan las fiestas, emborracharme... Que me gustó en un momento de la vida. Pero los hombres tenemos derecho a que llegue un momento en el que dices 'ni bebo, ni fumo, estoy con mi familia a muerte'".

El torero ha agregado que no se ha puesto en contacto con sus abogados para hablar acerca de una posible separación de la diseñadora: "Para mí, lo más normal sería que continuáramos. Mi niño ya se está enterando de cosas, aunque no dice nada, y a mí me gustaría que eso no fuera así".

Sin embargo, ha agregado: "En casa, nos comunicamos lo justo. Tampoco es que no hablemos nada. Nos comunicamos y hablamos, pero parece ser que yo no soy del gusto de ella, pero me gustaría que me lo dijera". Además, ha apuntado que cree que Ana María Aldón ya no le quiere y no está enamorado de él, aunque él sí lo está de ella.

"Que hable la hija de Ana María o que hable mi hija no le doy importancia. Son cosas que pueden ser llevaderas. Ahora pasa esto y al rato se están dando besos, bailando o contándose cosas", ha señalado el torero que ha resaltado que es "muy de familia": "Me llevo estupendamente con la familia de Ana, también con su hija. Ahora parece ser que ha hecho un programa y que me ha puesto más mal que bien. No sé por qué ahora soy el malo de la película".

"Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos como pareja y siguiéramos como estamos, haciendo una vida normal. Ella con su trabajo y yo haciendo lo que hago por ahí. Me gustaría porque no me encuentro bien si no es así. Depende de los dos, pero de verdad", ha añadido Ortega Cano.

Ana Rosa ha querido ir más allá y ha preguntado, directamente, al torero, cómo es su vida íntima con Aldón, a lo que este ha respondido: "Será que a lo mejor yo ya estoy mayor, posiblemente. Tengo 68 años. Hago deporte y estoy en forma".

La presentadora ha propuesto al diestro la posibilidad de tomarse unas vacaciones junto a Ana María, ante lo que Ortega Cano ha sido muy directo: "Primero tengo que ver las consecuencias de esta entrevista". Además, ha recalcado que no tiene un abogado con el que esté tratando el tema de una posible separación.

Después de asegurar que a la vida le pide paz, cariño y amor en el mundo, Ana Rosa le ha insistido en que aprovechase para enviar un mensaje a su esposa. Así, Ortega Cano ha señalado: "Te quiero, cariño. Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña! Te mando todo mi cariño, te amo. Vamos a juntarnos y a querernos".