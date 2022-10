Ortega Cano, advierte a Rocío Carrasco en 'El programa de AR': "Ante su conducta de vileza y odio solo puedo tener una respuesta judicial"

La vuelta de Ana Rosa Quintana al matinal de Telecinco ha llegado repleta de exclusivas y sorpresas. Tras una entrevista en directo y cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la presentadora se ha sentado frente a José Ortega Cano.

Tal como se anunció el pasado viernes, el Club Social de El programa de Ana Rosa contaría este lunes con el diestro. Así, Ortega Cano se ha sentado frente a la presentadora: "Yo estoy acostumbrado a todo, pero no termino de entender la vida". Además, ha aprovechado para leer un discurso.

"He venido a este programa de Ana Rosa Quintana porque le tengo una gran admiración como persona y como profesional. He seguido su convalecencia, he rezado por su recuperación y estoy muy feliz de que se encuentre otra vez en plenas condiciones para contar toda la realidad, respetando siempre la verdad, como es norma de actuación", ha comenzado el torero.

"Durante más de doce años, estuvimos juntos Rocío Jurado y yo. Nos profesamos un amor incondicional. Nuestra relación siempre estuvo guiada por el cariño recíproco, por la lealtad y el respeto mutuos. Esta es la verdad y la única verdad. En los últimos tiempos, Rocío Carrasco ha emitido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones. Han retorcido la verdad hasta extremos inigualables y, por ello, ante esta conducta llena de vileza y odio, solamente puedo tener una respuesta judicial".

"Que sea la justicia la que ponga fin a tanta mentira. Por ello, yo he dado instrucciones a mis abogados para que actúen en consecuencia en el momento que consideren oportuno, con arreglo al derecho. Rocío Jurado era una mujer artista, pero sobre todo muy inteligente. Rocío Jurado no se dejaba llevar por cualquiera y de cualquier forma."

"Yo no era un mindundi, yo era un hombre de verdad y lo sigo siendo. Única e irrepetible, una mujer excepcional que siempre estuvo unida a su familia y a sus hermanos, hijos, nietos y a mí. Por eso no se puede comprender lo que está haciendo y diciendo Rocío Carrasco y estoy convencido de que Rocío Jurado estará sufriendo y muy dolorida con la maldad con la que se está desenvolviendo a Rocío Carrasco. Solo tengo que decir que la verdad, a veces, padece en silencio, pero perecerá y el tiempo reivindicará toda la verdad".

Ana Rosa Quintana se ha visto obligada a interrumpir el discurso del torero para poder comentar las advertencias a Rocío Carrasco. Así, Ortega Cano ha destacado que "es increíble lo que está pasando en esta familia": "Me gustaría que se pudiera arreglar, pero lo veo imposible. Yo estaría dispuesto y lo he estado siempre. Soy una persona que trato de mediar para que la gente no sufra y no lo pase mal".