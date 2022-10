Julio Iglesias Jr. presenta a su nuevo amor, la modelo brasileña Vivi di Domenico: "Quiero que formemos una familia y ser padre"

Tras su divorcio de Charisse Verhaert, a principios de 2021, después de ocho años de casados y diez más de relación, Julio Iglesias Jr. ha encontrado de nuevo el amor al lado de la modelo brasileña Vivi di Domenico, con la que sale desde hace cinco meses.

El cantante ha decidido que es hora de presentar a su nuevo amor, y ha elegido las páginas de la revista ¡Hola! para hacerlo. "He encontrado a mi alma gemela", dice rotundo el artista, que sale posando con la modelo en la revista.

Vivi tiene 30 años, vive en México y ya conoce a la madre y hermanas del cantante, con el que, según la revista, planea irse a vivir.

"No me importaría casarme de nuevo", dice Julio. "Deseo que con Vivi vaya todo bien y podamos formar nuestra familia. Quiero ser padre. Es una experiencia que no me gustaría perderme", asegura.

Julio Jr. también habla de cómo está su padre, Julio Iglesias, tras los rumores surgidos en torno a su salud: "Está de maravilla. Muy activo, no para de hacer cosas. Me explicó que estaba en su casa de Punta Cana supervisando los destrozos que el huracán Fiona había causado".

Además, también comenta la relación fallida entre su hermana Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quien, según él, "ha perdido a una mujer maravillosa". "Tamara merece otro tipo de hombre, que esté a su altura en cuanto a sentimientos y bondad", asegura.