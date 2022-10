Jorge Javier Vázquez confiesa cómo fue su emotivo reencuentro con Ana Rosa Quintana: "Me puse a llorar"

Jorge Javier Vázquez contó este lunes cómo vivió la vuelta a la televisión de Ana Rosa Quintana, quien regresó a su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa después de recibir tratamiento contra el cáncer de mama, enfermedad que la mantuvo once meses fuera de los focos.

El presentador de Sálvame reconoció con emoción que tenía ganas de ver a su compañera de cadena. Vázquez había participado en un vídeo que Telecinco había preparado para darle la bienvenida. "Ayer viendo el vídeo que le hemos hecho me puse a llorar", reconoció en el plató.

"Desde las 8.00 horas puesto con mi desayuno y mi perro, porque no me quería perder nada. Ha sido verla y no he podido aguantar mucho, me he emocionado", admitió el presentador.

"Ayer nos mandábamos mensajes y comentábamos lo que hemos trabajado. La máquina la hemos forzado mucho y ella es una curranta nata. Una cosa es presentar y además dirigir una productora. Pero si quieres ser una Ana Rosa Quintana hay que echarle muchas horas... Nos conocemos trabajando juntos desde hace 25 años, es mucho tiempo", apuntó.

Tras pronunciar estas palabras, la audiencia pudo ver el reencuentro entre el presentador y la periodista. "Nunca he pensado en cosas feas, en ningún momento he tenido el pensamiento de que no iba a salir adelante. El médico me dijo 'estoy aquí para curarte' y pensé 'pues sí, me van a curar", le confesó Ana Rosa a su compañero, que le ha respondido: "No te vayas nunca más".