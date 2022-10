El PP insiste contra Bravo por el tren del incendio de Bejís: "Debe decir la verdad o marcharse"

El grupo popular en Les Corts ha presentado una interpelación de urgencia a la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, para el pleno del miércoles 19 de octubre en la que reclama que la responsable autonómica dé explicaciones sobre el incendio registrado el pasado 16 de agosto en la localidad castellonense de Bejís y más concretamente sobre las circunstancias en las que un tren de la línea València-Zaragoza con 49 pasajeros se adentró en la zona de las llamas sin que fuera avisado. Aquel incidente se saldó con más de una decena de personas heridas por quemaduras al saltar varios viajeros a la vía presos del pánico.

"Reclamamos que venga a dar explicaciones porque no nos han respondido a ninguna de las once peticiones de interpelación. Bravo mintió cuando dijo que no había ninguna alerta ni mensaje, por eso queremos que venga a explicar la verdad", ha afirmado este lunes el portavoz adjunto del PP, Miguel Barrachina. "Bravo debe contar la verdad sobre el incendio de Bejís y, si no lo hace, marcharse", ha añadido.

"Queremos que la semana que viene la consellera tenga la oportunidad de decir la verdad", ha afirmado Barrachina, quien ha aludido al documento mostrado durante el Debate de Política General por la síndica del PP, María José Catalá, con un supuesto aviso de los bomberos. En opinión del PP, Catalá "demostró que Bravo había mentido en sede parlamentaria sobre una alerta previa advirtiendo del peligro de circulación del tren".

Para Barrachina, "hay una responsabilidad concreta" sobre lo ocurrido, pero la consellera "no ha asumido ninguna responsabilidad. Queremos que venga a contar la verdad", ha insistido. Además, sostiene que los "dos años impagados a los técnicos de emergencia" provocaron que "a partir de las 15.00 horas de ese día del incendio de Bejís no había nadie que interpretase los múltiples mensajes que estaban llegando".

Casi dos meses después de aquellos hechos, ni la Generalitat ni el Gobierno central han asumido responsabilidades por el incidente y todavía quedan numerosas incógnitas por resolver. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dijo que las empresas estatales Adif y Renfe cumplieron los protocolos de seguridad y no recibieron ningún aviso por incendio para parar el tren. Apuntó a "otras administraciones, pues son las que tienen conocimiento de los incidentes en el entorno que puedan afectar a la vía", mientras el Gobierno valenciano dijo que Emergencias no pudo comunicar a Adif el corte de la vía porque la "tormenta de fuego" fue imprevisible.

La actuación de la maquinista en aquel momento crítico fue determinante para evitar males mayores. Tanto la ministra de Transportes como los sindicatos alabaron su reacción, ya que hizo retroceder el tren hasta la estación de Caudiel, si bien algunos viajeros ya se habían bajado del mismo (los tuvo que ir recogiendo), lo que provocó las quemaduras a algunos de ellos. Los sindicatos criticaron la ausencia de un interventor que hubiera informado y calmado al pasaje en una situación de pánico.

El PP ha pedido por dos veces, sin éxito, una comisión de investigación en Les Corts Valencianes para averiguar qué pasó y qué mecanismos se pueden mejorar de cara al futuro.

La imprevisible "tormenta de fuego"

El pasado 1 de septiembre, la consellera Gabriela Bravo compareció para informar del suceso en Les Corts, donde afirmó que Emergencias de la Generalitat no recibió del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Bejís ninguna instrucción para que cortara la línea férrea: "No puedes comunicar lo que no existe", dijo. Además añadió, citando un informe técnico preliminar, que si no la hubo fue debido a una imprevisible "tormenta de fuego" desatada en la zona.