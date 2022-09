El PP afirma que los bomberos informaron del fuego de Bejís y muestra el presunto aviso en pleno debate general en Les Corts

El incendio de Bejís del pasado mes de agosto, en el que un tren quedó atrapado por las llamas, volvió a provocar este martes una agria polémica en el Debate de política general de la Comunitat. La síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, aseguró que existe un documento que prueba que los bomberos dieron aviso de la existencia de las llamas en el incidente del tren, mientras el president de la Generalitat, Ximo Puig, la instó a llevar esa prueba al juzgado dado que el caso sigue en investigación.

Catalá dedicó parte de su réplica al discurso inicial de Puig a criticar la gestión de la Generalitat en este incidente, en el que en agosto resultaron heridos varios pasajeros cuando un tren de Renfe que viajaba de València a Zaragoza detuvo la marcha ante la proximidad del incendio y al verse prácticamente rodeado por las llamas.

Por culpa de sus impagos no había un técnico de emergencias para coordinar los avisos. Hubo un fallo, pero no fue de los técnicos ni de los bomberos: es un fallo de coordinación de la Generalitat

La también número dos del PPCV sostuvo que a las 17.46 horas del día del incidente, unos 20 minutos antes de que a las 18.08 horas la maquinista diera marcha atrás, «los bomberos avisaron que el incendio estaba cerca de Torás y Bejís», un mensaje que enseñó desde la tribuna del hemiciclo. «Por culpa de sus impagos no había un técnico de emergencias para coordinar los avisos. Hubo un fallo, pero no fue de los técnicos ni de los bomberos: es un fallo de coordinación de la Generalitat, se asume y ya está», criticó.

En ese sentido, recordó que el convenio aprobado por el Consell en 2017 establece como obligaciones que «ante un incidente en las proximidades de las líneas férreas, el 112 alertará a Adif». «Enviaron un tren lleno de gente directo al fuego, ¿no cree que es suficientemente grave como para que usted venga aquí y dé explicaciones?», le espetó a Puig, criticando que compareciera únicamente la consellera de Interior, Gabriela Bravo, sobre la que «descarga toda la responsabilidad».

La respuesta de Puig

Así, insistió en su petición de que se asuman responsabilidades políticas» y que Puig «diga la verdad» sobre el incidente: «No podemos comenzar este debate aplaudiendo a los bomberos y terminarlo sin que usted confirme que ellos sí hicieron su trabajo y que quien falló fue la Generalitat».

En su respuesta, Puig aseguró que el caso «está judicializado» y que «se está analizando lo que pasó y por qué pasó». Subrayó que él no tiene constancia del aviso de los bomberos y defendió que la dirección técnica era «de altísima calidad» y tomaba las decisiones en base a la situación». «Estuve los tres días y sé lo que sufrieron los bomberos. Estuve esa tarde y cuando llegué hubo un cambio disruptivo» en la evolución del fuego, recalcó, ya que inicialmente se acordó no desalojar Bejís y después el cambio del viento obligó a «huir» de esta localidad. El president insistió en que la reacción fue «extraordinaria» cuando sucedió la tragedia del tren e «inmediatamente» se atendió a los heridos. «Vamos a estar con los heridos, no vamos a hacer como otros en otra época de mirar para otro lado y no hacerles caso», aseveró.

La Conselleria de Justicia también respondió a las acusaciones de Catalá y negó la veracidad del documento mostrado por la síndica del PP en Les Corts. Según fuentes del departamento que dirige Gabriela Bravo, lo que refleja el mensaje que hizo público el PP es la alerta de un técnico de la unidad de medio ambiente sobre el peligro que para los servicios de extinción podía representar un depósito de propano ubicado en una granja cercana. «En ningún momento se habla del ferrocarril y del corte de la vía del tren», recalcaron desde Justicia, asegurando que el documento «no es una comunicación de los bomberos».