'¿Quién es mi padre?' emitirá la entrevista a Albert Solà de forma póstuma el próximo sábado

Telecinco emitirá el próximo sábado 15 octubre, en el programa ¿Quién es mi padre?, la entrevista de la periodista Carlota Corredera al fallecido Albert Solà, quien decía ser el hijo primogénito del rey Juan Carlos I.

Solà falleció el pasado 8 de octubre a causa de una muerte súbita, pero Mediaset tiene previsto emitir su entrevista de forma póstuma, según informó Socialité.

De esta manera, tras la emisión de la entrega de Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias, el formato sobre hijos ilegítimos compartirá las últimas declaraciones de Solá sobre su supuesta vinculación familiar con el rey emérito.

Según Informalia, el estreno de este espacio televisivo iba a producirse con la charla con Solà. Sin embargo, la noticia de su muerte obligó a cambiar los planes, lo que llevó a que finalmente se emitiera la entrevista a Santos, quien, en realidad, iba a aparecer en la siguiente entrega.

El programa estaba buscando a otros posibles vástagos del exmonarca español para incluir sus historias y testimonios en una entrega dedicada a hijos de los Borbones.

Solà aseguraba ser hijo ilegítimo Juan Carlos de Borbón y presentó una demanda para ser reconocido como hijo primogénito del rey emérito, que no fue admitida a trámite en 2015 por el Tribunal Supremo al "no aportar el principio de prueba" exigido por la ley y por "no contener un relato de hechos mínimamente coherente y razonablemente verosímil".

En 2019, Solà publicó una autobiografía titulada El monarca de La Bisbal (Ediciones B), y recurrió la sentencia del Supremo, pero el Tribunal Constitucional tampoco admitió el recurso de amparo.