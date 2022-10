El actor Eduardo Rosa se despide de su amiga fallecida, Beatriz Álvarez-Guerra: "No me imagino mi vida sin ti"

El actor Eduardo Rosa está viviendo un momento muy duro tras perder a Beatriz Álvarez-Guerra, compañera de profesión e íntima amiga. La joven, de 28 años, murió el pasado 4 de octubre en un accidente de coche cuando su novio, sin carné de conducir, perdió el control por Pontevedra.

Días después de la trágica noticia, Rosa ha publicado varias fotografías junto a Beatriz con una emotiva carta de despedida. "Hace unos días, Bea y yo discutimos. Al día siguiente noche, algo que me dejaba en un lugar de fragilidad acechaba, y Bea apareció por sorpresa. En las buenas y en las malas, me dijo", comenzaba diciendo.

Eduardo, a través de sus palabras, ha demostrado su gran unión con ella: "Me di cuenta de que quería pedirle permiso para secuestrarla el resto de mi vida, literalmente. Pero si se lo decía demasiado pronto, quizás la espantaría. Una mujer de bandera, que le daba igual todo con tal de llevar su voluntad a buen puerto".

"No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos. No sé cómo soportar la idea de que te has ido, y que no puedo hacer nada para estar contigo", ha confesado el actor.

La pérdida de Beatriz Álvarez-Guerra está siendo un gran varapalo para su entorno más cercano, que no esperaba estas terribles noticias. Por el contrario, su pareja, que era quien conducía, sobrevivió y está acusado de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio imprudente.