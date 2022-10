Estos son los errores gramaticales más comunes: recomendaciones para no volver a caer en ellos

Desde el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), elaborado por la Real Academia Española (RAE) junto a la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), y la Fundación del Español Urgente (Fundéu), se vela continuamente por el buen uso del idioma español, pudiendo encontrar a través de sus respectivas páginas webs y redes sociales publicaciones en las que resuelven diferentes dudas que les han hecho llegar los usuarios, además de recomendar (de forma prescriptiva) el adecuado uso de algunos términos o formas gramaticales.

A continuación encontrarás una selección con media docena de útiles recomendaciones:

Acentuación de locuciones

En las locuciones dar que pensar, dar que hablar, dar que decir…, el pronombre relativo que se escribe sin tilde, pues no tiene valor interrogativo o exclamativo. Sin embargo, en las locuciones dar de qué hablar o dar en qué pensar, donde qué sí tiene valor interrogativo y es palabra tónica, lo apropiado es acentuarla gráficamente.

Contra todo pronóstico

La construcción adecuada para referirse a que ha sucedido algo que era improbable es contra todo pronóstico, no contra pronóstico. Contra todo pronóstico es una locución que sigue el esquema «preposición + todo + sustantivo», al igual que otras como a toda vela o de toda índole. No es adecuado, por tanto, omitir la palabra todo en esta expresión.

Motu proprio

La grafía adecuada de la expresión latina que se emplea para designar, entre otras cosas, aquello que se hace libre y voluntariamente es motu proprio, no de motu propio. Motu proprio —⁠con una r tras la segunda p— es la fórmula latina que se emplea como sustantivo para referirse a la ‘bula pontificia o cédula real expedida motu proprio’ y como locución adverbial con el significado de ‘voluntariamente o por propia iniciativa’. Con este último sentido es incorrecto anteponer la preposición de. Además, este tipo de latinismos crudos se escriben en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

La forma a ojos vistas, en plural

La locución que significa ‘visiblemente’ y ‘sin disimulo’ se escribe a ojos vistas, con una ese final en vistas, y no a ojos vista. Tanto la Nueva gramática de la lengua española como el Diccionario de la lengua española recogen la forma a ojos vistas, en plural, como la locución adverbial con los significados de ‘visible, clara, patente, palpablemente’ y ‘con toda claridad, sin disimulo alguno’, por lo que es inadecuado el uso de a ojos vista, donde aparece en singular el último elemento. Asimismo, el Diccionario panhispánico de dudas señala que tampoco es conveniente la construcción a ojos vistos, en la que se concuerda en género masculino con el sustantivo ojos.

Aun así o aún así

El conector aun así, equivalente a pese a eso, a pesar de eso, con todo o sin embargo, se escribe sin tilde en aun, mientras que la secuencia aún así, con tilde en aún, significa todavía así. En general, aún lleva tilde cuando es palabra tónica y se puede sustituir por todavía, mientras que se escribe aun, palabra átona sin tilde, en el resto de los casos. El conector aun así puede parafrasearse por aunque fue así o a pesar de eso. La secuencia del adverbio temporal aún y el adverbio de modo así tiene un tratamiento distinto en oraciones como «La competición se avecina y las instalaciones siguen aún así», donde aún se escribe con tilde porque equivale a todavía, de manera que la frase significa «La competición se avecina y las instalaciones aún/todavía siguen así».

Cuando menos

Cuando menos es la expresión correcta para indicar ‘por lo menos, como mínimo’, y no cuanto menos. La construcción que significa ‘por lo menos, como mínimo’ es cuando menos. La locución cuanto menos, en cambio, se utiliza en expresiones en las que dos elementos de una misma frase están relacionados entre sí, de tal forma que, si varía la cantidad a la que alude uno de ellos, también varía la que señala el otro. Así, lo apropiado es escribir «Cuanto menos tiempo haya cotizado, menos dinero obtendrá» y no «Cuando menos tiempo haya cotizado, menos dinero obtendrá». Por otra parte, en México y Centroamérica se ha extendido en el uso culto la expresión entre menos como equivalente de cuanto menos. En cambio, no es admisible el uso de contra menos, como en «Contra menos se consuma, con mayor rapidez empezarán a bajar los precios», donde lo adecuado es decir cua