El líder checheno y el jefe de los mercenarios de Putin, contra el ministro de Defensa Shoigu: las dos facciones que se enfrentan en Moscú

Los recientes fracasos de Rusia en su invasión de Ucrania está empezando a levantar ampollas en la cúpula del poder en Moscú, donde dos facciones del círculo íntimo de Putin se enfrentan encarecidamente.

Dos de los principales lugartenientes militares de Putin han declarado abiertamente la guerra al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, otro fiel aliado de Putin, después de las últimas derrotas en Ucrania.

El jefe checheno Ramzan Kadyrov y el fundador del llamado 'ejército privado de Putin', los mercenarios del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se han vuelto contra el ministro, según publica The Guardian.

¿Y qué postura adopta el presidente? "Putin es una personalidad muy destructiva, enfrentará a las diferentes facciones entre sí y verá cuál será el mejor resultado", dijo un exfuncionario del Ministerio de Defensa a The Guardian.

"Él no sabe cómo arreglar las relaciones, así que al final, alguien será la víctima. Putin solo quiere ver qué es lo mejor para él y la guerra en Ucrania", dice la misma fuente.

Larga enemistad

Al parecer, la enemistad entre Prigozhin y Shoigu se remonta mucho antes del comienzo de la guerra en Ucrania, y se cree que comenzó después de que Prigozhin formara la unidad Wagner durante la anexión rusa de Crimea en 2014.

El ex comandante de Wagner, Marat Gabidullin, le dijo a The Guardian: "En la ola actual de patriotismo, quiere posicionarse como un feroz defensor de la patria que creó una organización militar profesional. Quiere demostrar que puede luchar mejor que el ejército regular. Siempre tuvimos tensiones con el Ministerio de Defensa, realmente no nos caíamos bien".

Ahora se cree que Prigozhin se ha asociado con el líder checheno Kadyrov en un esfuerzo por expulsar al ministro. Kadyrov ha establecido la república del Cáucaso Norte en un esfuerzo por aliarse estrechamente con Putin, pero se ha vuelto públicamente contra el Ministerio de Defensa en las últimas semanas, convirtiéndose en uno de sus críticos más acérrimos.

Poco después de la derrota rusa la semana pasada en Limán, un centro ferroviario crucial en la región de Donetsk, Kadyrov lanzó duras críticas contra el estado mayor ruso y contra el comandante del distrito militar central, Alexander Lapin.

"La vergüenza no es que Lapin sea un incompetente", escribió Kadyrov en su canal de Telegram. "Es que está siendo protegido desde arriba por los líderes del Estado Mayor. Si fuera por mí, lo convertiría en soldado raso, le quitaría las medallas y lo enviaría con un rifle al frente para limpiar su vergüenza con sangre. El nepotismo militar no conducirá a nada bueno", agregó.

Prigozhin le contestó: "Buenísimo, Ramzan, sigue así. Estos vándalos deberían ser enviados al frente descalzos con ametralladoras".

Se sabe que Putin suele enfrentar a sus inferiores entre sí, una estrategia astuta que evita que cualquiera sea demasiado ambicioso contra él, pero que también genera amargas rivalidades en un momento en que la nación parece cada vez más débil en el escenario nacional.