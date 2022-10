Mapi: "Soy chulesca, pero desde el amor"

Mapi es una niña animada mediante tecnología CGI (Imagen Generada por Computación), la misma usada por películas como Avatar, King Kong o Star Wars. Es la protagonista del concurso del mismo nombre que se emite en La 1. Dentro de este personaje que mezcla imagen real y digital está la actriz Carla Pulpón, que le pone voz, personalidad y expresiones a Mapi, fruto de la colaboración con la productora Mediacrest.

Mapi mola. Lo sabe ella y lo saben todos los que la ven en La 1 cada tarde, donde ha llegado a juntar más de 900.000 espectadores. Junto con Jandro presenta el programa, interactúa con los invitados y vacila a todo el mundo.

¿Cómo has llegado tan joven a tener un programa propio?La verdad es que he sido siempre una eminencia y yo iba por la calle y todo el mundo me ofrecía de todo, trabajo, jugar… y elegí lo que más me gustaba que era el trabajo de superestrella de la televisión.

¿Y cómo se hace uno eminencia?Es un poco de todo, es genética que la cultivo, veo documentales de La 2, leo mucho, hago cosas con mis padres… las cosas que me apetecen y me hacen feliz.

¿Hay algún profe en el colegio que te tenga manía?Todos, porque sé más que ellos.



¿Cómo llevas la fama?Muy bien, es muy difícil camuflarse, porque con este cabezón… así que estoy transitando por las emociones de la fama.

¿Qué te dicen tus fans?Me dicen de todo, me mandan hasta flores. Menuda ola, chaval. Cada día tengo más followers.

Te han acusado a veces de ser un poco chulita, ¿qué opinas?No puedo evitarlo, soy una niña ¿me entiendes? A veces soy un poco chulita, pero ahí vienen mis padres y me dicen “Mapi, no te pases” y me relajo. Soy chulesca desde el amor. ¡Venga chavalería, arriba!

¿Hay algo que le de vergüenza a Mapi?Sí, me da vergüenza que veáis bailar a Jandro.

¿Qué es lo mejor del programa de Mapi?Lo que más me gusta es que yo mando y luego que Jandro hace lo que yo digo. Haberle conocido también, porque Jandro es buena persona, me da vidilla y me gusta mucho porque me como sus M&M'S… son todo cosas positivas. Hasta que no hacen lo que yo digo, ahí empieza la tormenta.

¿Qué te pasa con los calvos?La pregunta es qué le pasa a los calvos. ¿Por qué son calvos? Se lo llevo preguntando a Jandro toda la vida. ¿Sois alguna especie avanzada? Es lo mismo que me pasa a mi con la cabeza, es imparable. Como la calva de Jandro, imparable.

¿Te gusta trolear por internet?Es que las redes las lleva mi madre. A mí me gusta trolear en mi casa, con mis padres. Mis padres no son tan boomer.

¿Qué hace Mapi para divertirse?Hago de todo, desde cocinar hasta alfarería, pero sobre todo juego con mis amigos y con Jandro, que es mi mejor amigo.

En el programa te cabreas cuando no te hacen caso o fallan las respuestas, pero ¿qué más te hace enfadar mucho?Que no haga la gente lo que yo diga, que pasen cosas que no comprendo.

¿Qué hay en el mundo que no comprendas o que te gustaría cambiar?Pues muchas cosas, sobre todo las puertas porque hay muchas por las que no entro con la cabeza.

También estás puesta en videojuegos, por redes le das caña a la gente con eso…La verdad es que no juego mucho, soy más de lectura, de imaginación… pero es la primera noticia, cuando la vea se lo voy a decir, me tiene limitada, la tía. Pero a mí los que me gustan son los videojuegos de divertirse, no como Dark Souls, Final Fantasy o Hollow Knight.

¿Y cuál te gusta, por ejemplo?Uno que va de un empresario misterioso que te obliga a endeudarte de por vida para sobrevivir y tienes que esclavizarte para saldar la deuda. Se llama Animal Crossing.

¿Con quién te llevas mejor en el programa?Con el del catering.