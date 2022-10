Carla Pulpón: "Hay mucha personalidad mía en Mapi"

La actriz Carla Pulpón le pone voz, personalidad y expresiones a Mapi, la niña medio real, medio virtual, que presenta junto a Jandro el concurso vespertino de La 1, un programa fruto de la colaboración con la productora Mediacrest y resultado del uso de tecnología puntera, que hace que Pulpón se convierta en un ser de animación en tiempo real.

La actriz Carla Pulpón desprende una dulzura que es solo una cobertura ligera para su personalidad traviesa e ingeniosa, la misma que le permite darle vida a la protagonista de Mapi cada tarde, improvisando las respuestas incisivas de la muñeca. A sus 31 años la actriz ha protagonizado espectáculos como La kalabaza de Pippa o La vuelta al mundo de Cometa y presentado programas como Panda y la Nave de Cartón.

¿Cómo llegó a usted este proyecto? ¿Flipó cuando le contaron en qué consistía?Yo estaba en el sofá de mi casa comiendo tarta de zanahoria y me llamaron por teléfono para decirme que habían visto mi perfil en Instagram y que daba para el personaje. Fui al casting, me lo pasé muy bien, porque no parecía ni un casting. Y cuando me cogieron me explicaron lo de la muñeca y no lo entendí hasta que me puse todo. Creo que no lo entendía nadie hasta que me vieron con la cámara y el cabezón puesto. Fue algo nuevo para todos.