Aless Gibaja comparte los graves insultos homófobos y amenazas que recibe por redes: "También soy humano y me duele mucho"

Las redes sociales tienen diferentes lecturas. Desde los beneficios de la comunicación que se le puede sacar hasta la toxicidad y la impunidad que ofrecen a algunos usuarios. Por ello, no son pocas las celebrities que denuncian esta parte más dañina.

El último de ellos ha sido Aless Gibaja, que no suele pronunciarse sobre este tipo de asuntos. Sin embargo, tras recibir una gran ristra de comentarios homófobos, quiso denunciarlo públicamente.

"Desnutrido", "sidoso", "afeminado", "culo roto", "homosexual enfermo hijo de puta" o "te deseo la muerte" son los inadmisibles mensajes que le enviaron y le dejaron "en shock".

"¿Por qué tanto odio? Me da mucha pena ver este tipo de violencia y odio", ha asegurado en su publicación de Instagram. "Recibo muchos mensajes de este tipo y siempre me callo e ignoro ese tipo de cosas, y no se puede permitir".

"Mi bandera siempre fue la tolerancia, el respeto y la igualdad. La verdad es que con el tiempo me he hecho superfuerte como un iceberg, pero también soy humano y me duele mucho, pero más me duele pensar que miles de personitas estén sufriendo diariamente por este tipo de barbaridades", ha reflexionado.

"Por favor, no podemos vivir en pleno 2022 con tanto odio... Vive y deja vivir. Tenemos que evolucionar, no involucionar", ha pedido. "Nunca dejéis de ser vosotros mismos por este tipo de injusticias. Stop violencia, stop homofobia".