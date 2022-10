Consultorio de Vivienda: "Quiero poner un punto de recarga de coche eléctrico en el garaje comunitario, ¿qué derechos tengo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Aparcamiento para discapacitado

PREGUNTA Tengo reconocida una discapacidad del 52% y la condición de movilidad reducida con la correspondiente tarjeta de aparcamiento. En mi comunidad de vecinos existe una zona de aparcamiento privativa para los mismos que no dispone de plazas para todos y no están asignadas a ninguno en particular.

La presidencia y la administración se niegan a reservar una plaza de aparcamiento por cada 40 vecinos, como creo que indica la ley, según he investigado en internet, aduciendo que eso no afecta a propiedades de comunidades de vecinos. ¿Me podrían decir quien lleva razón?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Trasladada la pregunta a Pablo García, asesor de Industria del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, nos comenta que la obligatoriedad es solo para garajes públicos en general o para los privados si existe vivienda con accesibilidad, en caso contrario no hay nada regulado.

Agua a cascadas sobre mi jardín

PREGUNTA Tengo un apartamento en Denia que es un bajo con jardín comunitario de uso privativo. La vecina del ático riega las plantas y limpia la terraza con manguera por lo que cae agua a cascadas a mi jardín.

Cuando hablo con ella para que lo evite me dice que su terraza no tiene vierteaguas, que ya lo ha planteado en la comunidad y que como el agua cae a un jardín comunitario, aunque sea de uso privativo, puede hacerlo. Me cuesta creer que esto sea como ella dice.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Trasladada la consulta a Enrique Fernández, asesor de Arquitectura del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, nos comenta lo siguiente: La normativa urbanística que puede determinar esto es de carácter municipal, por lo que se debería consultar normativa de Denia.

En cualquier caso, este tema sería jurídico, en base a las molestias generadas y al uso de la terraza superior. La existencia o no de vierteaguas no determina la generación de molestias al patio inferior, dado que el agua, de una u otra forma, si el riego es abundante, caerá igual.

Objetos al vecino

PREGUNTA Tengo un hijo con discapacidad relacionada con autismo. En alguna ocasión ha lanzado cosas al vecino de abajo, que tiene una galeria de uso común privativa.

Cuando ha sucedido la reacción del vecino ha sido muy mala, ha llegado a hacer fotos y colocarlo en el tablon de anuncios de la portería y además en las reuniones de vecinos ha añadido la imagen también de otras cosas que mi hijo no ha lanzado, como jeringuillas.

Siempre hemos ido a recoger las cosas que ha tirado y a pedir perdón y si no estaba o no abria la puerta entonces les hemos dejado una nota. ¿Qué solución podría tener? Me siento impotente. Por otra parte, este señor al mentir en las reuniones de vecinos ¿podría denunciarlo yo a él por injurias?

Había pensado proponerle también que pusiera un techo de uralita que yo le pagaría aunque sigo pensando que mi hijo no lo hace a propósito, es fruto de su discapacidad.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Haciéndome cargo de la situación personal y familiar que tiene, que en ningún caso es provocada ni querida sino como consecuencia del autismo, no podemos obviar que este tipo de actuaciones pueden causar algún accidente.

Para enviarlo, puede poner una malla que venden para evitar caída de los niños que le puede servir.

Piscina espectacular... solo en el anuncio

PREGUNTA Recientemente he alquilado un apartamento con piscina cubierta en la comunidad. Las fotos eran espectaculares en el anuncio que pusieron.

Cuando la vi cerrada me dijeron que estaban haciendo unos trabajos de mantenimiento, pero cuando me mudé a vivir allí descubrí que en realidad llevaba años cerrada y de forma indefinida, así que he dejado la casa alegando incumplimiento de contrato, solicitando la correspondiente devolución de los dos meses de fianza que les entregué y sin penalización alguna de 6 meses por abandono anticipando de la vivienda.

No he querido reclamar nada más para no meterme en juicios y resolver esto de forma amistosa, pero ¿he actuado correctamente? Ganas no me han faltado. Además la inmobiliaria que me ofreció la casa tiene más pisos de las mismas características anunciados de forma engañosa y me amenazó con un montón de leyes corta y pega.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si en el clausulado del contrato figuraba dentro de los servicios del inmueble la piscina cubierta y esta se había clausurado de forma indefinida, el propietario de la vivienda era conocedor de esta situación actuando con engaño al celebrar el contrato.

Me vaciaron el trastero

PREGUNTA Tengo un trastero en un piso de Barcelona desde el 2009. Fui el primero en ocupar y me lo entregó directamente el consructor. Vendieron otro piso y le asignaron mi trastero alegando que es el número 3 y el mío el 2 y no hay indicadores de los numeros.

Cambiaron la cerradura y lo vaciaron sin contactar conmigo ni preguntar a la presidenta ni a los vecinos. El problema es que hace 2 años decidí vivir en México por problemas economicos. Y tenía toda mi vida y ropa ahí. Me dejaron sin nada además de recuerdos familiares y de viajes. Fotos de mis hijas menores, escrituras... ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sería necesario profundizar en los antecedentes para facilitar una respuesta más concreta pero desde luego no se puede forzar una cerradura y sacar enseres personales sin previo aviso a su propietario.

Imposibles más derramas

PREGUNTA En mi vivienda somos 22 vecinos de los cuales hay 4 morosos; cada vez que hay que hacer algún arreglo tenemos que hacer derramas porque las cantidades de los morosos cada vez son mayores, tienen una deuda grande y siguen sin pagar cuotas y derramas. Llevamos así varios años y la Administración no hace nada para solucionarlo, sólo da largas y a favor de esta gente.

Yo y más vecinos no podemos con más derramas, la casa se deteriora y ya no sabemos qué hacer para que la Administración haga caso, los hemos querido echar en esta última Junta y por un voto no hemos podido, porque hay gente mayor y no se entera del asunto, ¿hay alguna solución?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si uno o varios propietarios deben cuotas a la comunidad y además están acusando un grave perjuicio con ello, la comunidad debe adoptar un acuerdo para iniciar acciones judiciales contra estos propietarios morosos contratando los servicios profesionales de un abogado y un procurador.

Solicite al presidente de la comunidad que incluya un punto en el orden del día de la convocatoria para aprobar el acuerdo correspondiente y evitar que la deuda prescriba por el transcurso de los años.

Permiso para placas solares

PREGUNTA Vivo en una urbanización de propietarios con comunidad constituída. La urbanización consta de una serie de chalets adosados con terraza que es el techo del chalet. A las terrazas solo puede acceder el propietario y hasta el momento siempre que ha habido daños en alguna el arreglo ha corrido a cargo del dueño.

Estoy interesada en instalar placas solares en mi terraza. Entiendo que si yo tengo que cubrir los arreglos de la terraza, yo debería poder disponer de la misma pero algunos vecinos me han alertado de que tengo que llevar la propuesta a Junta y que ellos van a votar en contra.

¿Esto es así? Es decir, ¿tengo que pedir permiso a la comunidad? Y en su caso ¿con qué porcentaje tiene que aprobarse la propuesta para poder llevarlo a cabo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, consulte el título constitutivo o los estatutos de la comunidad para conocer si las terrazas tienen la consideración de elemento común o privativo porque dependiendo de ello será necesario que solicite o no autorización de la junta.

No obstante lo anterior, si desde el inicio a los efectos de conservación y mantenimiento de esta zona se le ha considerado como elemento privativo, por analogía debería darse el mismo tratamiento para este tipo den instalaciones que en principio no afecta al resto de los propietarios al instalarse en una zona de uso exclusivo del propietario del chalet.

Cinco meses intentando una reunión

PREGUNTA Tengo un garaje comunitario y quiero poner un punto de carga, pero como no se puede poner un punto de suministro llevo 5 meses intentando una reunión para que se adapte algo en el garaje. ¿Cuáles son mis derechos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El art. 17.5 de la LP señala a este respecto lo siguiente: “La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma.”

Efectuada la comunicación por parte del propietario interesado, y sin perjuicio de su derecho de ejecutar la instalación privativa a su costa y cargo y sin autorización de la junta para ello, con el fin de ordenar la actuación de la comunidad, es aconsejable:

Que la Comunidad encargue un proyecto de dotación de este nuevo servicio.

Sometimiento a Junta General del proyecto dotacional, que describa todos los aspectos que afecten al elemento comunitario: lugar de instalación de contadores, tendido del cableado hasta el punto de recarga en cada plaza, etc.