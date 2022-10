La resistencia a la autoridad parece haberse convertido en una de las tónicas de los ciudadanos que buscan tener problemas. Tras el caso de María León, en el que, presuntamente, la actriz agredió a una policía, ahora ha sido un grupo de inmigrantes los que se han enfrentado a los Mossos d'Esquadra.

El programa de Ana Rosa ha mostrado los vídeos grabados por los inmigrantes donde se ve cómo se dirigen, en varias ocasiones, a una de las agentes: "Esta rubia, ¿qué se cree la cosa esa? Dame tu nombre. A esa se le va a caer el pelo ese largo y la cara bonita que tiene".

"Españoles, hijos españoles. Estamos haciendo crecer a este país porque estos hombres no quieren ni preñar a las mujeres, las tenemos que preñar nosotros. Que no tienen ni siquiera para ponerla bien", afirma uno de los inmigrantes. Tras esto, el grupo de personas acusa de racistas a los agentes.

El incidente se ha saldado con dos detenidos, múltiples denuncias por incivismo y una multa al local en el que habían pasado la noche por incumplir el horario. La grabación de los vídeos de los agentes también les ha salido cara: 1.500 euros.

Desde el plató del matinal, Joaquín Prat no ha podido evitar mostrar su indignación: "¡Qué paciencia tratar con esta gentuza de mierda, con esta gente que no tiene ningún respeto por la autoridad! Hay mucha gente que viene a buscarse aquí las castañas, hay mucha gente que viene a trabajar, a respetar las reglas del juego. Las que respetan y no respetan españoles y extranjeros".

"Luego están estos que vienen a acusar de racismo a los agentes de la autoridad por el simple hecho de ejercer la autoridad y que resulta que son más racistas que nadie. Vamos a dejar ya de poner paños calientes respecto a que no se pueda criticar porque el de la conducta impresentable es un inmigrante. Este tipo, aquí no viene a aportar absolutamente nada. Gentuza", ha sentenciado el presentador bajo la atenta mirada de Toni Castejón, miembro del Sindicato de Mossos d'Esquadra.

Castejón ha destacado que los agentes viven este tipo de situaciones casi a diario, pero no pueden demostrarlo porque no disponen de cámaras para documentarlas: "Como seguimos igual que en el siglo XX, con una pistola y una porra, pues pasan estas cosas".

"España no es un país racista ni es un país xenófobo. Habrá racistas y xenófobos como en todas partes. Ya empezamos a estar un poquito hartos de utilizar la condición de inmigrante o la condición racial, por el hecho de tener la piel más oscura, seas mulato o seas negro, para difundir que la Policía es racista y, por eso, a mí no me pueden dar un toque si estoy desarrollando una conducta delictiva", ha apuntado Joaquín Prat.

"Ya está bien de ampararte en el pobrecito que viene de fuera o el pobrecito que es de una raza distinta y fíjate en lo que me están haciendo. Tú eres un delincuente. Eres gentuza. No respetas las reglas del juego y te amparas en el color de tu piel para colocarte en la presunción de inocencia. Basta ya, que estamos un poquito hartos", ha sentenciado el presentador.