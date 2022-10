La difusión de las imágenes de parte de los alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja en la que los colegiales vociferaban una serie de cánticos machistas dirigidos contra las alumnas del Colegio Santa Mónica han generado una gran indignación en las redes sociales.

Tanto es así que, incluso, los matinales informativos se han hecho eco de los vídeos compartidos por las alumnas. Desde El programa de Ana Rosa, todos los presentes en el plató han condenado los gritos. Además, Joaquín Prat ha querido saber "qué es lo que dice el tonto mayor del colegio".

"Mónicas, refiriéndose a las colegialas del Colegio Mayor Santa Mónica, que son las chicas que están enfrente, putas, salid de vuestra madriguera porque os vamos a follar a todas en la azotea", ha descrito Patricia Pardo que, después, ha mostrado su indignación: "A mí, personalmente, me da hasta miedo. Luego nos preguntamos por qué nos dicen si nos da miedo ir a casa. ¿A estas chicas no les da miedo regresar solas al colegio cuando tienen a estos sinvergüenzas enfrente? A mí me daría miedo".

"¿Habéis estado alguna vez en el zoo viendo a los mandriles, cómo se arropan entre ellos, cómo se tocan entre ellos...? Pues estos les dan mil vueltas a los del Colegio Mayor", ha señalado Joaquín Prat. "La mejor noticia es que se haya hecho público porque hoy tienen un sentimiento profundo de vergüenza, que es equivalente a la culpa. Saber que esa gilipollez te va a costar muy caro", ha destacado el periodista Alfonso Egea

Por su parte, Israel López ha apuntado: "¿Qué se ha hecho mal durante estos años en los que hemos intentado concienciar y hemos sido testigos de tantas manadas, tantas violaciones y situaciones donde la mujer ha quedado totalmente vilipendiada y por los suelos? ¿De qué ha servido cuando vemos imágenes de este canto al unísono de 100, 200 o 300 sinvergüenzas coreando esto?". "Esto es 'unga unga'. Toda la prehistoria acumulada", ha agregado Joaquín Prat.

De la misma manera, los usuarios en las redes sociales no han pasado por alto los intolerables cánticos. Así, el periodista Antonio Maestre ha resaltado: "No es una excepción. El maltrato a las mujeres es norma en ese lugar". También la actriz Leticia Dolera ha destacado que el episodio ocurrido en el Colegio Mayor deja ver la "masculinidad tóxica y frágil"

Este es un cántico del Colegio Mayor Elías Ahuja con insultos machistas hacia las chicas del colegio Santa Mónica



Es de 2010. Porque algunos justifican al director diciendo que es un hecho aislado. pic.twitter.com/PQ9DAH3joZ — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 6, 2022 Para qué queremos películas de terror teniendo esto. https://t.co/Gdv1OjRGsm — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) October 6, 2022

Además, frente a las declaraciones del director del centro, que ha asegurado que se trata de un hecho aislado, Antonio Maestre ha rescatado un vídeo del año 2010 donde los cánticos machistas contra las alumnas del colegio de enfrente se repiten.

Esto no es ninguna broma, ni una tradición, ni un gesto sin importancia. Este discurso es machista, vejatorio e intolerable.👇🏼 https://t.co/hvjLXWrvRe — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) October 6, 2022

Mónica Carrillo también ha querido aportar su opinión al respecto: "Esto no es ninguna broma, ni una tradición, ni un gesto sin importancia. Este discurso es machista, vejatorio e intolerable", ha destacado la periodista a través de su cuenta de Twitter. La reportera y corresponsal de TVE, Almudena Ariza, ha apuntado: "Mujeres: este cántico aterrador demuestra lo largo que es nuestro camino y todas las conquistas que tenemos pendientes".