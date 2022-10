El rapero Ajax, en 'El Intermedio': "Antes venía de público a ver a Wyoming y ahora vengo a que me entrevistéis"

Thais Villas entrevistó este miércoles en su sección 'Ok boomer' de El Intermedio a un nuevo invitado, el rapero Ayax Pedrosa, un artista que mezcla en sus canciones la música urbana con la historia y la filosofía.

El granadino es uno de los artistas españoles más escuchados del momento, logrando un gran éxito en descargas en plataformas digitales y en sus conciertos: "Lo está petando", afirmó la periodista.

🔴 Thais Villas entrevista en 'OK Boomer' al rapero y actor Ayax #elintermedio ▶En directo: https://t.co/SBbj9UPh1O pic.twitter.com/z7hEQgwQqE — El Intermedio (@El_Intermedio) October 5, 2022

Además, Ayax también ha participado en varias películas como Hasta el cielo, dirigida por Daniel Calparsoro; o la recientemente estrenada Rainbow, de Paco León: "Ahora mismo me llama más el cine que el rap", reconoció el artista.

"¿Cómo estás?", le preguntó Villas a su invitado, que le contestó que estaba "sobrepasado, es que yo venía a El Intermedio de público con mi madre a ver a Wyoming".

Thais Villas, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Entonces la periodista quiso saber cómo se sentía el rapero al estar en el programa del que era fan y cómo llevaba ser conocido: "Estar aquí que es una pasada. Respecto a que te reconozca la gente, la paja de la fama te dura seis meses o un año, se te pasa rápido", afirmó.

"Al final es un mundo bastante solitario, todo es un poco de mentira. Lo que quería hacer cuando empecé era escribir y expresarme, ahora parezco un mono de feria. Me paran por la calle para que felicite un cumpleaños y no se me da bien, no soy un Furby", reconoció el cantante.

Para terminar, Villas le dio la oportunidad de decirle algo a Wyoming "ahora que estás en su programa". El cantante le respondió que "gracias por darme tantas risas durante tantos años. Por estar en la brecha y mojarse".