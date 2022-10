Tom Brady y Gisele Bündchen contratan abogados matrimoniales para el divorcio

Se veía venir. Se avecinaban tiempos de cambio y así parece que será finalmente, después de un mes en el que parecía claro que su matrimonio, de 13 años, había llegado a su fin. Gisele Bündchen y Tom Brady han contratado abogados matrimoniales para un divorcio que supondrá el The End a una de las relaciones más populares (y más ricas) del mundo.

Según ha revelado una fuente en exclusiva al portal de noticias norteamericano Page Six y han podido confirmar otros medios como la CNN o People, esto ha tomado un poco por sorpresa a sus amistades por lo repentino que ha tomado la decisión. "La verdad es que jamás pensé que esta discusión sería el final de su relación, pero parece ser que así ha sido", ha asegurado.

Se refiere a que desde hace un mes aproximadamente la pareja vive separada, cada uno en una de las casas que tienen (él en Florida; ella en Costa Rica), y todo por el regreso del quaterback a los terrenos de juego, algo que no meditó con su esposa y que la supermodelo brasileña hizo público explicando los sacrificios que ella había hecho por su familia y su marido no.

"No creo que por ahora haya ninguna reconciliación. Ambos tienen sus abogados y están analizando pormenorizadamente lo que acarreará un divorcio, quién se queda con qué y cómo será el tema económico", ha declarado la fuente, así como otros informantes añaden que ambos están con la vista puesta en el futuro de sus hijos y que compartirán la custodia de Benjamin y Vivian, de 12 y 9 años de edad (Brady también es el padre de Jack, de 15 años, con su ex Bridget Moynahan).

De todas formas, insiste la fuente, no es solo que Bündchen sintiese ninguneada su opinión dentro de la familia. "Al igual que con muchos matrimonios, no ha sido únicamente una cosa. Gisele había dejado claro que le preocupaba que Tom volviese a jugar al fútbol americano y que habían tenido muchas conversaciones al respecto. Sin embargo, han tenido una serie de discusiones explosivas en los últimos años y esta vez parece que no hay vuelta atrás", ha declarado.

Según varios expertos consultados por el citado medio, lo más probable es que soliciten el divorcio en la ciudad de Florida y que la pareja está considerando dividir sus activos económicos, ya que Bündchen tiene una fortuna de unos 400 millones de dólares (según Reuters) y Brady es el noveno atleta mejor pagado del mundo.