El último desaire de Gisele Bündchen a Tom Brady evidencia su mal momento

Que Gisele Bündchen y Tom Brady no están pasando por su mejor momento es más que constatable. De hecho, es público que hoy por hoy están casi más separados -y se espera en cualquier momento un comunicado conjunto sobre un divorcio más o menos amistoso- que juntos y revueltos como hace unos años. De hecho, es notable que ya no les importa que ante el mundo quede patente que no están remando en la misma dirección y el último desaire lo ha protagonizado la supermodelo.

Este pasado fin de semana el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers se enfrentaba a los Green Bay Packers defendiendo su condición de invictos. La derrota, por 14-12, no fue sin embargo el único palo que se llevó el jugador de 45 años, sino que su esposa no estaba allí, en el palco, como consuelo.

No hubiese sido tan doloroso si nadie de la familia hubiese podido asistir. Pero es que en el palco familiar sí se encontraban sus hijos, quienes aparecieron antes del partido para desearle suerte a su padre, siete veces ganador de la Super Bowl. Ni rastro, eso sí, de la brasileña de 42 años, muy enfadada, tal y como ella misma hizo saber, por la decisión de su aún marido de regresar a la NFL, desdiciéndose de su anterior elección 40 días antes de dejar para siempre el deporte profesional.

Era, además, el debut de los Buccaneers en la presente campaña en el Raymond James Stadium, y con todo y con eso, Brady está igualando sus peores registros, pues solo suma 673 yardas y únicamente ha conseguido tres pases de anotación.

La esperanza del quaterback de sentirse arropado por su familia se va desvaneciendo a la vez que sale a la luz que su vuelta a los estadios no la consultó con su esposa ya que "Gisele, en su mayoría de las ocasiones, solo asiste a los juegos en casa", como han explicado desde Page Six.

All about family ♥️ pic.twitter.com/JwGwEXVwhI — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) September 25, 2022

"Tom mantiene la esperanza de que ella regrese al palco de la familia con sus hijos para el partido de los Packers el próximo domingo. Gisele se ha ido alguna vez de su lado tras algunas discusiones, pero siempre ha regresado una vez que las cosas se calmaban. Están hablando, pero por ahora sobre todo es acerca de los niños. Tom, sin embargo, espera que se reconcilien", aseguran desde el medio.