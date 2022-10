Las pullas de los jueces a Samantha por cocinar en 'MasterChef Celebrity': "Has currado más que en los últimos 10 años"

MasterChef Celebrity 7 vivió este lunes una prueba tan complicada como peculiar, pues tuvieron que conseguir ingredientes y utensilios en atracciones de feria para poder preparar tartas de boda con fondant.

Entre los recursos que consiguieron estaba la ayuda durante 10 minutos de un juez o invitado, pues acudieron a plató Miki Nadal y Juanma Castaño -ganadores de la anterior edición-. Sin embargo, parece que los aspirantes con este beneficio tenían claro a quién elegir.

María Zurita y Xavier Deltell tenían esta posibilidad, y eligieron a Samantha Vallejo-Nágera como ayuda, pues es la más hábil en repostería. Pero esto sorprendió a tanto a espectadores como a los jueces, pues rara vez entra en las cocinas de plató, al contrario que Jordi Cruz y Pepe Rodríguez.

"¡Vamos Sammy! ¡Estamos contigo, Samantha!", empezaron a vitorear los jueces. Al terminar los 10 minutos de tiempo, la avisaron de que había sobrepasado su límite, por lo que debía marcharse de cocinas, pero la jueza no hacía caso. "Samantha, ha terminado tu tiempo. Samantha, delantal negro", le dijo Pepe. "A ver si le va a coger el gusto a la cocina", bromeó.

Jordi Cruz se la tuvo que llevar a la fuerza, pero entonces Pepe Barroso e Isabelle Junot también pidieron su ayuda. "Quieren la pieza más codiciada", dijo Pepe Rodríguez.

De nuevo, al terminar su tiempo, tuvieron que insistirle para que dejara las cocinas. "Samantha, ¿puedes volver ya, por favor?", le preguntó Pepe Rodríguez insistentemente. "Has currado más que en los últimos 10 años, ¿eh?", le dijo Jordi Cruz, a modo de pulla.

"Me ha gustado. Podía cocinar más veces, sí. Hombre, me gustaría hacer merengue con un robot y esas cosas", opinó ella, en referencia a que en esta ocasión no había tenido los utensilios necesarios para montar nata. "¡Ah, ahora ves lo que hay en el otro lado, ¿verdad?!", le echó en cara Juanma Castaño.