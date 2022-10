Norma Duval pierde los nervios en 'MasterChef Celebrity': bronca con Lorena Castell, se va de cámara y quiere abandonar

Más allá de la sonada e inesperada expulsión de una de las favoritas de la nueva hornada de famosos culinarios, Patricia Conde, el nuevo programa de MasterChef Celebrity dejó a una Norma Duval totalmente fuera de sí y amenazando con abandonar.

La vedette, que ya había protagonizado un encontronazo con Lorena Castell, esta vez, también con la presentadora de por medio, vivió una fuerte discusión que hizo que perdiera los nervios.

Ambas debían trabajar en dúo y por relevos en la primera prueba de la noche. Mientras una cocinaba, la otra esperaba, algo que no salió del todo bien, porque, a medida que avanzaba la prueba, afloraban los nervios.

"NO NO, ME VOY, ME VOY DEL PROGRAMA"



Norma se enfada con @lorenacastell y casi abandona #MCCelebrity pic.twitter.com/DcloleVuWy — MasterChef (@MasterChef_es) October 3, 2022

Tanto, que todo saltó por los aires. "¡Tía, te estoy diciendo que esto no lleva azúcar! Ahora en la fondant se queda el azúcar por un lado, tía", comenzaba la colaboradora de Zapeando. "Lorena, tranquila", replicaba la vedette.

"Estoy tranquila, pero tú haces lo que quieres y nos están grabando. Estamos perdiendo el tiempo. Estoy con un delantal negro y no me puedo meter a cocinar, pero veo que no estás haciendo nada", incidía Castell.

"Bueno, pues me voy, ya está. Me voy del programa", gritaba Norma, fuera de sí, mientras se quitaba el delantal y se iba fuera de cámaras, algo que ponían de manifiesto los jueces.

Finalmente, Norma recapacitó. Antes, Lorena había corrido tras ella para intentar frenarla. "Norma, ven. No te vayas. Soy puro fuego y a veces me enciendo… Yo sé que tengo mucho temperamento, ahora me dices tú lo que quieras. Reconozco que soy muy temperamental y que le he gritado. No nos enfademos. Perdóname".