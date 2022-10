Enrique López: "Hay que agravar la pena ante el uso de menores por parte de las bandas"

El repunte de la violencia entre bandas juveniles, que el pasado fin de semana se cobró otras dos vidas en Alcorcón y Fuenlabrada, preocupa en la Comunidad de Madrid. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, reclama en una entrevista con 20minutos más agentes de policía, seguimiento a las organizaciones criminales con el fin de descabezarlas y cambios normativos, por ejemplo para elevar el control sobre las ventas de armas blancas de gran porte, como machetes.

El consejero de Isabel Díaz Ayuso repasa también el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que se está licitando en estos momentos, y otros ámbitos de su competencia como el sector del juego.

¿Le preocupa el uso de pistolas?En España tenemos un gran control de las armas de fuego. Evidentemente no es del 100% y se producen homicidios con armas de fuego, no solo en este ámbito. Tenemos que trabajar más para prevenir su uso y extender el control a las armas blancas de gran tamaño.

¿Qué necesita la Comunidad para atajar esta violencia? El Gobierno de España tiene que dedicarse a reforzar policialmente Madrid. Es cierto que de 2017 a 2022 hemos pasado de 19.000 policías y guardias civiles a 21.000. Pero también es cierto que en ese mismo periodo la población de Madrid ha crecido en casi 300.000 habitantes. También hay que tener en cuenta que un número no desdeñable de efectivos se encarga de servicios centrales, la como custodia de altos cargos. Además, tenemos que cambiar la ley para que el uso de un menor por parte de elementos organizados agrave la pena a los responsables mayores de edad.

¿Cuál es el número de agentes que precisa Madrid?A mí me gustaría que fuera igual a la ecuación resultante de sumar los agentes de Mossos d’Esquadra, de Policía Nacional y de Guardia Civil que hay en Cataluña divididos por su número de habitantes.

¿Qué objetivo buscan estos protocolos?Están encaminados a detectar problemas en dos aspectos graves: las adicciones, especialmente al consumo de sustancias tóxicas, y la integración en bandas violentas. Una vez que se detecte el riesgo de integración por parte del personal docente, se establecen protocolos de detección, de tratamiento y de evitación. ¿Cuál es el problema real que tienen estos jóvenes? Que no tienen un sentimiento de pertenencia ni de integración familiar ni social y buscan en las bandas esa pertenencia. Tenemos que romper ese círculo vicioso. El trabajo en los centros educativos es básico.

¿Se puede ligar este hecho a esa falta de efectivos que mencionaba antes?Sumar efectivos policiales siempre es una buena medida en sí misma, pero también es cierto que existen otras causas que han podido aumentar esta delincuencia. Por ejemplo, ha habido un aumento de delincuencia sexual que tenemos que atajar. Hoy en día los menores dejan de ser niños muy pronto por un consumo absolutamente nocivo de internet, de páginas pornográficas, etcétera. Estamos mal educando a estos niños, que dejan de serlo antes casi de llegar a la adolescencia. En este caso, la solución no es que haya más policías, la solución es una educación responsable en el consumo de internet, por ejemplo.

¿Qué cambios legales pide Madrid para acabar con este fenómeno?Para acabar, o por lo menos minimizar, el impacto de la ocupación hacen falta varias cosas. La primera es que una parte del Gobierno de España deje de banalizar la ocupación. La segunda es reformar la ley, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que haya un castigo más severo, sobre todo los casos de usurpación de vivienda. ¿Para qué? Para que se produzca la devolución de la vivienda, siempre que se realice una ocupación en un plazo no superior a 48 horas. La tercera, cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para que prevea acciones para que los copropietarios puedan expulsar a un ocupante ilegal que provoque problemas de convivencia.

El PSOE acaba de proponer una enmienda en este sentido. ¿Le parece suficiente? Bienvenido al sentido común, pero se queda a medias. La propuesta ha de ser que el ocupante ilegal tiene que acreditar algún título que acredite que tiene algún título que pueda ocupar la vivienda. Ante la falta de acreditación, debe ser expulsado y no obligarle al propietario, que ya tiene un título de propiedad, a que tenga que acreditar que el ocupante no tiene título.

Algunas empresas dicen que el importe de la obra no es suficiente. ¿Se plantean revisarlo?Los pliegos son los que son. Somos conscientes de que la situación actual no es una óptima desde punto vista económico, pero recordemos que la concesión de obra tiene un periodo de 40 años. Este es un tiempo más que razonable para que las coyunturas sean de otro tipo y para hacer previsiones de futuro óptimas.

Madrid estudiará llevar al Constitucional el impuesto de solidaridad. ¿En qué lo basarán?Tenemos que analizar el texto definitivo, que todavía desconocemos, pero este es un impuesto de Patrimonio encubierto que evidentemente vulnera lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, donde se establece cómo se cede. Si esta ley orgánica permite a las comunidades autónomas bonificar este impuesto hasta el 100%, el Gobierno no puede crear un impuesto que grava el mismo hecho impositivo para castigar a las comunidades que lo bonifican, porque lo que hace la Comunidad Madrid, y ahora la andaluza, es sencillamente aplicar la ley. Si el Gobierno considera que esto no es adecuado, lo que tiene que hacer es cambiar la Ley Orgánica de Financiación y no lo van a hacer. Con lo cual, esa ley ordinaria que crea el impuesto vulnera el principio de jerarquía normativa y va en contra de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica e invade claramente la autonomía fiscal que esa ley concede a las comunidades autónomas. Es un fraude de ley, un truquillo legal que evidentemente es bochornoso y, sobre todo, muy burdo.