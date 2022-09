Junts no se suma a la propuesta del PP de pedir una cuestión de confianza a Aragonès

El Parlament ha rechazado por amplia mayoría una propuesta de resolución presentada por el PPC, que instaba al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a someterse a una cuestión de confianza. Junts Per Catalunya, que el martes amenazó con pedir a Aragonès que se someta a una cuestión de confianza si no cumple el acuerdo de legislatura, ha votado en contra de la propuesta del Partido Popular, al igual que PSC, ERC, CUP y En Comú Podem.

En concreto, la propuesta instaba a Aragonès a someterse a una cuestión de confianza "en el plazo de un mes" para aclarar si cuenta con suficientes apoyos para seguir al frente del Govern. Solo han votado a favor los tres diputados del PPC, mientras que Vox y Ciudadanos se han abstenido.

Junts Per Catalunya no se ha sumado a la propuesta ya que está a la espera de la respuesta de Aragonès respecto a una propuesta de acuerdo. El plazo para negociar acaba este domingo a las 12 de la noche. Después, el próximo 6 y 7 de octubre, Junts consultará a su militancia si deben seguir o no en el Govern.

La CUP también ha presentado una moción, que se votará en un posterior pleno, en la que pide a Aragonès que se someta a una cuestión de confianza, pero no ha querido sumarse a la propuesta del PPC.

Mesa de diálogo

ERC y Junts han seguido votando de manera distinta en cuestiones referentes a las negociaciones con el estado. En una propuesta de En Comú Podem a favor de la continuidad de la Mesa de diálogo, mientras Esquerra ha votado afirmativamente, Junts se ha mostrado en contra. La iniciativa de los comunes finalmente ha sido aprobada por los votos favorables de socialistas, comunes y Esquerra.

Votos divergentes ha habido también en el rechazo de la propuesta de resolución de En Comú Podem que pedía convocar la mesa de partidos catalanes para impulsar un acuerdo de claridad y presentarlo posteriormente a la mesa de diálogo. En este caso, ERC también ha votado a favor mientras que Junts se ha abstenido.

Por tanto, a favor solo han votado los Comuns, que son quienes la han presentado, y ERC. Han votado en contra PSC-Units, CUP, Vox, Cs y PP.