Ana Belén y Agoney 'hacen match' y arrasan en el estreno de 'Dúos increíbles'

En el estreno de Dúos increíbles, la nueva apuesta de La 1 presentada por Juan y Medio, cuatro cantantes consagrados, Ana Belén, Víctor Manuel, Sole Giménez y Miguel Poveda, tenían que conseguir emparejarse con otros cuatro artistas noveles: Agoney, Chema Rivas, Antonio José y Yoly Saa.

La dinámica del concurso dicta que los dos grupos de artistas tienen la oportunidad de charlar para intentar conocerse antes de salir al escenario. Eso sí, sin verse las caras e, incluso, escuchando sus voces distorsionadas.

En ese primer encuentro a ciegas y tras una negociación que acerca intereses, salen las parejas que se enfrentan a una actuación que no han ensayado nunca y que tienen que improvisar sin verse.

Al final, y guiados por su instinto y su buen oído, tienen que decidir si quieren quedarse con la persona desconocida con la que han cantando.

Si la pareja formada por Poveda y Antonio José ha sido amor a primera escucha, lo de Sole Giménez ha sido todo lo contrario. Ha sido rechazada hasta en dos ocasiones. El azar ha querido que Sole cantara a ciegas con la novata Yoly Saa. Juntas han interpretado "Mi tierra", la canción más exitosa de Gloria Estefan.

El caso es que han bordado el tema y sus voces han encajado a la perfección. Yoly ha identificado enseguida el inconfundible timbre de Sole y a la exvocalista de Presuntos Implicados le ha parecido maravilloso cantar con una mujer.

Cuando ha llegado el momento de apretar el botón para confirmar que querían quedarse con esa compañera, Sole no lo ha dudado y ha puesto su marcador en verde. Yoly no. Ha visto que Ana Belén estaba sin pareja y ha decidido arriesgar. No es que Sole no le guste, es que ella se muere por cantar por su artista favorita.

Sole, con gracia y naturalidad, le restaba importancia: "No pasa nada, de tejados más grandes me he caído. Ahora, no tienes ni idea de lo que te pierdes, hija mía". Y asumía que la gracia de este formato novedoso reside en escenas como esta:

"La tensión del programa es que haya gente rechazada como yo", decía arrancando las risas del público. Y hasta se ha mostrado comprensiva: "Yo también quiero cantar con Ana Belén, si es que yo te entiendo".

Muy resolutiva, Sole no ha esperado a que Juan y Medio, presentador de Dúos Increíbles, planteara nuevas posibilidades. Ella se ha lanzado: "Yo me pido a Agoney porque además nos conocemos y nos queremos."

A @Agoney le han salido amantes esta noche por partida doble, pero él se ha decidido por @OficialAnabelen ¿Tenemos dúo ganador? ❤️#DúosIncreíbles pic.twitter.com/U5RJvTm0Vx — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) September 29, 2022

Así que a Agoney ha tenido que resolver una buena papeleta porque dos consagradas, Ana Belén y su amiga Sole, le querían...El canario ha tenido que decidirse y no le ha costado mucho: "Yo llegué a este programa diciendo que quería aprender. Y es verdad que a Sole la conozco y la admiro. Pero como vengo a descubrir nuevas cosas, me voy a quedar con Ana Belén."

¡Gracias! Muchas gracias por vernos en este primer programa que termina por todo lo alto con @OficialAnabelen y @Agoney ❤️ ¿Qué os ha parecido nuestro estreno?



Nos vemos la próxima semana en #DúosIncreíbles pic.twitter.com/mnXQZYhxnu — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) September 29, 2022

Como Víctor Manuel y Chema Rivas tenían claro que querían trabajar juntos, el destino ha querido de Sole Giménez y Yoly Saa formen pareja aunque no quieran: "Esto es empezar la relación de muy mala manera" decía Giménez.

"Cuesta tragar aquello, es un momento duro" declaraba Giménez en una entrevista durante el programa. Pero ahora, solo puede sobreponerse y formar un dueto solvente con Yoli Saa que ya ha hecho borrón y cuenta nueva: "Creo que tendré la oportunidad de explicarme y terminaremos haciendo un buen programa y es una persona con la que me apetece mucho cantar también".