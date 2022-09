Nadia Jémez abandona 'Pesadilla en el paraíso'

Nadia Jémez ha puesto fin a su aventura en 'Pesadilla en el Paraíso'. La concursante se ha visto sobrepasada por sus problemas de ansiedad y ha decidido marcharse de la granja. Muy triste, la granjera reunía a sus compañeros para comunicarles que su paso por el reality había terminado. "Chicos, no estoy bien. Se me está yendo la cabeza y lo estoy pasando muy mal. Tengo muchísima ansiedad, me está afectando a la salud. Lo siento, pero me quiero ir, contaba rompiendo a llorar.

"No nos tienes que pedir perdón, tenemos una imagen de ti de luchadora y de tía fuerte. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu padre está muy orgulloso de ti y tus compañeros también", le aseguraba Steisy.

Lara Álvarez se reunía a solas con la concursante par ver cómo se encontraba: "¿Crees que no vas a mejorar?", quería saber la presentadora. Estoy mal. Me estoy jugando la salud y no estoy bien. Se me va la cabeza. Me sabe mal porque yo entré pensando que iba a ganar, que iba a poder con todo, pero a final la salud es la salud. Ya he tenido otros episodios de ansiedad, pero pensaba que estaba más preparada para el confinamiento y para la convivencia", explicaba ella.

Poco después ha llegado el momento de la triste despedida. Entre lágrimas, Nadia ha abrazado a sus compañeros y se ha despedido: "Es lo mejor para mí, voy a estar mejor. Quiero que estéis súper bien. Que intentéis ganar todos", les ha dicho. "A mis compañeros les ha dado mucha pena. Se quedan muy preocupados porque no saben la evolución que voy a tener con todo esto", contaba.