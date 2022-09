Ortega Cano y Gloria Camila, muy emocionados en su videollamada sorpresa en 'Pesadilla en El Paraíso'

Ya han pasado unas semanas desde que comenzó Pesadilla en El Paraíso. El programa está suponiendo una nueva aventura televisiva para Gloria Camila, que se ganó su participación en el concurso por la polémica en torno a su familia.

Los días avanzan y por su buena convivencia, Mediaset decidió premiar a la joven con una charla virtual por sorpresa con su padre, José Ortega Cano. El momento, que se convirtió en uno de los más emotivos de la noche, dejó alguna que otra lágrima de sus protagonistas.

En un renovado debate con la combinación de contenido grabado y conexiones en directo, Gloria Camila fue sorprendida por el extorero. "¡Papi! Qué guapo estás... ¿Cómo estás?", comenzó diciendo la influencer.

En un principio, Ortega Cano no podía articular palabra, lo que llegó incluso a preocupar a su hija, pero rápidamente se sinceró: "Mucho deseo de verte, de escucharte... Lo estás haciendo muy bien. No queremos que aflojes, tú eres fuerte y muy sensible. Ahora es el momento de que continúes siendo fuerte, de que demuestres tu capacidad, tu ternura, que la tienes... ¡Y que eres una niña especial", afirmó.

Durante la conexión, Gloria Camila se mostró algo nerviosa. "Espero que esté todo bien y que estén todos bien. Es lo único que me preocupa", le confesó a Lara Álvarez. Por eso mismo, José Ortega Cano le explicó a su hija que José Fernando se encontraba muy bien de salud. Además, le habló sobre todos los goles que su hermano pequeño había marcado en un partido de fútbol.