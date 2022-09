Cristina Pedroche rehúye, en la mayoría de las ocasiones, encontrarse en el punto de mira, hecho que suele lamentar, así como recibir críticas por todos y cada uno de los pasos que da tanto a nivel personal como profesional.

En esta ocasión, la vallecana se ha armado de valor y ha querido compartir con sus casi tres millones de seguidores en Instagram, una carta que se ha escrito a sí misma, la cual forma parte del Club de cartas de Estefanía Ruíz.

"Debería ser más valiente. Y si no me dan mi sitio, debería cogerlo yo. Quizás esto no tenga sentido para todos vosotros, pero quizás alguna persona al leerlo se sienta identificada. Si es así, que sepas que no estás solo o sola", comentó la colaboradora de Zapeando en el título del post de Instagram en el que aparece la misiva.

En el propio texto en sí, la típica presentadora de las Campanadas de Antena 3 se muestra orgullosa de su propia evolución: "Siempre has sabido anteponer tus ideales y principios a trabajos, dinero o personas".

También se recordó a sí misma el hecho de ser más valiente y afrontar retos: "Hay cosas que me gustaría que cambiaras, sé que en un futuro próximo lo harás, pero cuanto antes lo hagas, antes dejarás de sentir esa presión en el pecho que te oprime, la que no te deja respirar".

La publicación en cuestión supera los 7,000 likes y aglutina más de 300 comentarios muy cariñosos, entre los que se pueden destacar los de rostros conocidos como: Mala Rodríguez, Rocío Camacho, Maya Pixelskaya o Carlos Marco, así como el de su marido Dabiz Muñoz que el expresó su "admiración absoluta".