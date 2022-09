Antonio David Flores critica a Jorge Javier Vázquez en su canal de YouTube: "Has creado posturas radicalizadas en la audiencia"

La tensión entre Jorge Javier Vázquez y Antonio David Flores se extiende hace más de un año tras su despido de Sálvame como colaborador del programa.

El exmarido de Rocío Carrasco ha comenzado la segunda temporada en canal de YouTube donde el tema principal de sus vídeos es comentar las supuestas acusaciones que sus antiguos compañeros de trabajo hacen contra él.

Con motivo de la incorporación de Jorge Javier como presentador de En el nombre de Rocío, el ex guardia civil ha querido arremeter en contra del presentador, tachándole de difamador y acosador, entre otros insultos.

"Juegas a acosar a las personas, siendo tu preferencia las mujeres. Difamas, desacreditas, desprestigias, abusas de tu poder como presentador. Generas odio en tus intervenciones sobre los personajes de los que hablas", declara en el último vídeo que ha publicado.

Asimismo, le considera una pésima influencia social y que actúa como un "es un equilibrista del delito y un comunista dictador escondido en alguien que va de socialista progre".

"Has conseguido crear posturas radicalizadas en la audiencia, en la sociedad, y con tu discurso de pensamiento único le has dicho al espectador que si no piensan como tú y como los de La Fábrica de la Tele están a favor de la violencia de género y eso a lo que vosotros llamáis violencia vicaria", prosigue con su discurso.

Para finalizar, añade que le deje trabajar en su canal, que es con lo que le da de comer a sus hijos, no como "su amiga", la cual, según el malagueño, "es lo único que no hace" Rocío Carrasco.