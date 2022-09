CaixaForum Barcelona repasa la historia del cómic con más de 350 piezas de culto

CaixaForum Barcelona se adentra en la historia del cómic occidental en la gran exposición ‘Còmic. Somnis i història’ (Cómic. Sueños e historia). La muestra recoge más de 350 piezas, entre las que destacan más de 300 páginas originales de destacados dibujantes como por ejemplo de Eisner, Frank Miller, Jack Kirby, Alan Moore, Moebius, Quino y Francisco Ibáñez.

La muestra hace un recorrido por la historia del género desde sus inicios hasta la actualidad. Retrata "más o menos un siglo del cómic", destaca el coleccionista Bernard Mahé, comisario de la exposición. Mahé remarca que el cómic es para todos los públicos y es accesible para todos. La muestra se podrá visitar hasta el 15 de enero de 2023.

Mahé destaca que la exposición es su propio recorrido, de más de 40 años, y su relación con diversos dibujantes, algunos de ellos amigos suyos y que están representados en la muestra. "He sentido una gran pasión por el cómic", señala.

‘Còmic. Somnis i història’ está distribuida en ocho ámbitos y muestra los inicios del género, su eclosión con los medios de impresión masivos, el nacimiento del mito de los superhéroes, la edad de oro del cómic franco-belga, la llegada de la modernidad alrededor del eje Italia-Argentina, la explosión del género fantástico y la nueva vanguardia surgida en las últimas décadas. Asimismo, se hace especial énfasis en la evolución del cómic en España.

La muestra comienza con un dibujo de la serie de 1896 ‘The Yellow Kid’, de Richard Felton Outcault, considerado el primer cómic moderno, y llega hasta la actualidad con el cómic en línea ‘Joselito’, de Marta Altieri, que juega con todas las posibilidades que ofrece el mundo digital, como el concepto de 'scroll' infinit.

Incluye obras de algunas de las personalidades del género o cómics más célebres, como la citada ‘The Yellow Kid’, de Richard Felton Outcault; ‘Little Nemo in Slumberland’, de Winsor McCay; ‘Terry and the Pirates’, de Milton Caniff; ‘Tintín’, de Hergé; ‘Flash Gordon’, de Alex Raymond; ‘The Spirit’, de Will Eisner; ‘Sin City’, de Frank Miller; ‘The Amazing Spider-man’, de John Romita; ‘Watchmen’, de Dave Gibbons y Alan Moore; ‘Arzach’, de Moebius, y ‘Corto Maltés’, de Hugo Pratt, entre otras.

La exposición también recoge trabajos de Quino, Francisco Ibáñez, Laura Pérez Vernetti, Purita Campos, Juanjo Guarnido, Goscinny y Uderzo, Alberto Breccia, Enki Bilal o Robert Crumb.

La escena actual de la historieta en España tiene un lugar destacado con una selección de autores de las últimas décadas, entre los que figuran Marta Altieri, Javier Olivares, Keko, María Medem, Ana Galvañ, Marta Cartu, Luis Durán, Santiago Sequeiros, Ana Penyas, Marcos Prió, Kim, Laura Pérez Vernetti, Pablo Auladell o Paco Roca.

Revistas

La muestra se completa con primeras ediciones de revistas y libros, y también con reproducciones digitales. Además, también se ha querido que colaborasen destacados autores españoles, que han creado obras expresamente para la muestra.

Es el caso de Paco Roca, que ha hecho un homenaje a la historia del cómic español con un diorama en el que aparecen algunos de sus grandes creadores, de María Medem o de Ana Galvañ, responsable del cartel de la muestra.

Espacio de la muestra de CaixaForum Barcelona dedicado a los personajes de Astérix y Obélix. ACN

Montaje escenográfico

‘Còmic. Somnis i història’ incluye un montaje escenográfico que hace de la visita una experiencia inmersiva, a cargo del escenógrafo y dramaturgo Ignasi Cristià, que reproduce elementos icónicos como la cama de Little Nemo, una reproducción a gran escala de 13, Rue del Percebe, o un decorado de Astérix, con sus protagonistas en 3-D.

El proyecto nació de la rica colección de Bernard Mahé, una de les más importantes de Europa, y se ha completado con préstamos de numerosas instituciones y coleccionistas privados, como también de los propios autores, en el caso del cómic español. Se ha colaborado con la editorial Flammarion en la publicación de ’Anatomía del cómic’, a cargo de Damien MacDonald, una recopilación histórica que reúne una selección de obras maestras del cómic de Europa y América.

Han colaborado en el proyecto destacados autores para crear ilustraciones para la muestra. Es el caso de Paco Roca, María Medem y Ana Galvañ, responsable del cartel de la muestra.