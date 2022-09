Qué significa deflactar el IRPF

Galicia ha sido la última comunidad en anunciar una deflactación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, como medida "justa" para evitar que la subida de precios tenga un doble impacto en la tributación de los gallegos y gallegas, según ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

De esta manera, aumentará a 4,1% el límite para saltar de un tramo del IRPF a otro. Así, Galicia se suma a la senda de otros ejecutivos que ya han anunciado la deflactación de los tramos en el IRPF en la parte autonómica, como la Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana o País Vasco. Pero, ¿en qué consiste realmente deflactar un impuesto?

Ajustar el IRPF a la inflación y aumento de precios

Algunas comunidades están aplicando esta medida, a pesar de que no se ha adoptado ninguna decisión a nivel estatal al respecto, para ajustar el IRPF a la inflación, que se encuentra disparada, y con el objetivo de que los contribuyentes no sufran una pérdida de poder adquisitivo. Por tanto, deflactar un tributo significa adaptarlo a las fluctuaciones en los precios y los sueldos cada año.

Respecto al IRPF, se trata de un impuesto progresivo, por lo que "cuanto más se gana, más alto es el tipo impositivo que se aplica", detallan en Bankinter. "Un problema, que no es de ahora, es que los tramos de los gravámenes del IRPF no se ajustan automáticamente a la inflación". Deflactar consiste, por tanto, en "eliminar de un valor monetario los efectos producidos por los cambios en los precios", en este caso debido a la elevada inflación.

En relación con el IRPF, si una persona recibe una subida de su salario conforme al IPC, "el porcentaje equivalente a la inflación verá que pierde poder adquisitivo real porque paga más impuestos en su nómina", al tener más ingresos. De tal manera que deflactar el IRPF consiste, a nivel general, en adaptar este tributo que grava la renta a la inflación.

No obstante, desde el Gobierno central aseguran que la propuesta de deflactar el IRPF no combate la inflación y no afecta a los más vulnerables, como réplica a la medida impuesta por el Partido Popular en Andalucía. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, añadía al respecto que esta medida supondría "perdonar" el impuesto a las rentas más elevadas. "Si se deflatan los tramos inferiores, también repercute en las rentas más altas del país", detallaba en declaraciones recogidas por Europa Press.