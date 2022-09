Ministro del Interior de Rumanía: "Pedimos la doble nacionalidad para los emigrantes rumanos, en especial los nacidos en España"

El ministro del Interior de Rumanía, Lucian Nicolae Bode, estuvo la semana pasada en Madrid, donde se reunió con su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, y con los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Hacía 15 años que alguien en su cargo no visitaba España y sus reuniones certificaron una cooperación policial que consta de equipos mixtos y que Bode califica de "muy fructífera" y que ha dado resultados desarticulando redes criminales dedicadas al robo y a traficar con personas.

Está previsto que los dos países celebren una cumbre bilateral antes de final de año que confirmará una colaboración que se ve en el trabajo conjunto a nivel técnico y en la invitación de Bode a Grande-Marlaska para que visite Rumanía. Esta buena relación entre Madrid y Bucarest es la que ha hecho que el ministro rumano pidiera al Gobierno español escuche la reclamación de la extensa comunidad rumana -más de un millón de personas- para poder acceder a la doble nacionalidad, especialmente a las segundas generaciones. Bucarest, por su parte, agradece el apoyo firme de Madrid para culminar antes de que termine el año su adhesión al Espacio Schengen, lo que derribaría definitivamente las fronteras entre Rumanía y el resto de la UE. También se ofrece a acoger migrantes llegados por la ruta africana, a la que España es tan sensible como Rumanía lo es a los flujos que llegan desde el Medio Oriente y, desde que estalló la guerra, desde Ucrania. Rumanía ha recibido 2,4 millones de refugiados ucranianos y, frente a los titubeos de otros países de la UE, se muestra dispuesta a recibir a ciudadanos rusos que no quieran ir al frente. "Está preparada para asegurar la protección a cualquier ciudadano que huya de la guerra", dice Bode.

En España viven más de un millón de rumanos, que es la comunidad de inmigrantes más numerosa. ¿Ha trasladado al ministro español alguna inquietud o reclamación que ellos tengan?Existe un tema que es recurrente y para el que he solicitado el apoyo de mi homólogo, que es el de la doble nacionalidad. Aunque no es competencia del Ministerio del Interior, aprecio la respuesta del ministro porque me ha prometido que va a transmitir esta petición a los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, especialmente en lo tocante a la segunda generación de rumanos, los que han nacido aquí. Del millón que hay en España, 100.000 han nacido aquí y como mínimo para ellos sería un motivo de satisfacción, por un lado poder conservar su identidad nacional y no estar limitados a puestos importantes.